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Dükkana giren leopar dehşet saçtı! O anlar anbean kaydedildi

Dükkana giren leopar dehşet saçtı! O anlar anbean kaydedildi Haber Videosunu İzle
Dükkana giren leopar dehşet saçtı! O anlar anbean kaydedildi
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Hindistan'da yerleşim yerine inen bir leopar, içki dükkânına girerek çalışana saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda çalışanın soğukkanlı hamlesi olası bir faciayı önledi.

  • Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki Todaraisingh kasabasında bir leopar içki dükkanına girerek çalışana saldırdı.
  • Leopar, dükkana girmeden önce kasabada iki kişiye daha saldırdı; üç kişi yaralandı.
  • Beş yaşındaki erkek leopar, yaklaşık beş saatlik çalışma sonucu uyuşturularak etkisiz hale getirildi.

Hindistan'ın Rajasthan eyaletine bağlı Todaraisingh kasabasında yaşanan olay, çevrede büyük paniğe neden oldu. Yerleşim yerine inen bir leopar, ana caddedeki içki dükkânına girerek içeride bulunan çalışana saldırdı. O anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, 25 yaşındaki çalışan Sanjay Gurjar'ın kasayla ilgilendiği sırada dükkâna giren leoparın aniden üzerine atladığı görülüyor. Kısa süre hayvanla mücadele eden Gurjar, kendisini kurtarmayı başararak çıkışa yönelip kepengi indirerek leoparı dükkânın içine kilitledi. Çalışanın daha sonra fenalaştığı öğrenildi.

Yetkililer, aynı leoparın dükkâna girmeden önce kasabada iki kişiye daha saldırdığını açıkladı. Yaralananlar arasında bir orman gönüllüsü ile 40 yaşındaki bir vatandaşın da bulunduğu belirtildi. Saldırılarda yaralanan üç kişi tedavi altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve yaban hayatı ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik çemberi oluşturulurken, yaklaşık beş saat süren çalışmanın ardından beş yaşındaki erkek leopar uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına bırakılmasının planlandığı bildirildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Alnına kireç sürün , tanınsın...

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