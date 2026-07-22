Firari maymun, ortalığı birbirine kattığı konteyner kentte kendisine ekmek vermek isteyen kadını yaraladı

Hatay'da konteyner kentte giren firari maymun, kendine ekmek vermek isteyen kadını yaraladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, firari maymun kovalamacanın ardından yakalayarak koruma altına aldı.

Antakya ilçesi Arpahan Mahallesi'nde bulunan Maya 2 konteyner kente sahibi belirsiz maymun girdi. Firari maymun, bir süre konteyner kentte gezdi. Konteyner kentte bir vatandaş, maymuna ekmek vermek istedi. Maymun, kendine ekmek vermek isteyen kadını elinden yaraladı. Maymunu konteyner kentte gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler maymunu kovalamacanın ardından yakaladı. Yakalanan maymun, ekipler tarafından koruma alındı. Koruma altına alınan maymunun, bakımlarının ardından Mersin'e gönderilecek.

"Dün akşam saatlerinde taşınma yaptığımız esnada baktığımızda maymunu gördük"

Firari maymunu konteyner kentte gezerken gördüğünü ifade eden saldırı Gökçen Özdilek, "Burası Maya 2 Konteyner Kentteyiz. Dün akşam saatlerinde taşınma yaptığımız esnada baktığımızda maymunu gördük. Maymun aslında sevimli bir hayvan. Saldırgan olduğu için maymuna yaklaşamadık. Belediye ekiplerine haber verdik. Onlarda çalışma sonucunda maymunu yakaladı. Ekipler sağ olsun ki bizleri yaklaştırmadı. Maymunun yakalaması biraz uzun sürdü. Maymunun sağlıklı bir şekilde hayatına devam ettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı