Survivor neden yok, bu akşam Survivor yayınlanmayacak mı? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Survivor 2026 Ünlüler–Gönüllüler sezonu, yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Haftanın genellikle her günü TV8 ekranlarında yer alan yarışma, ödül ve dokunulmazlık mücadeleleriyle akşam kuşağında yayınlanıyor. Ancak Survivor'ın TV8 yayın akışında yer almaması, "23 Ocak 2026 Cuma günü Survivor yayınlanacak mı?" sorusunu gündeme getirdi. İşte 23 Ocak Cuma gününe ait TV8 yayın akışı detayları…

SURVIVOR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Survivor izleyicilerinin merakla beklediği yeni bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek. 23 Ocak 2026 Cuma günü TV8 yayın akışında Survivor'a yer verilmezken, prime time kuşağında farklı bir yapım izleyiciyle buluşacak.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Survivor Ünlüler–Gönüllüler 2026'nın yeni bölümü için bekleyiş kısa sürecek. Yarışmanın yeni bölümü, 24 Ocak 2026 Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

23 OCAK 2026 TV8 YAYIN AKIŞI

TV8'in 23 Ocak Cuma gününe ait yayın planı şu şekilde:

• 06:00 Tuzak

• 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

• 09:00 Gel Konuşalım

• 12:30 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Tekrar)

• 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

• 20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

• 00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular (Yeni Bölüm)

SURVIVOR NEDEN YAYINLANMADI?

Survivor'ın bu akşam yayınlanmamasının nedeni, TV8'in yayın akışında O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına yer verilmesi oldu. Bu değişiklik nedeniyle Survivor'un yeni bölümü bir gün ertelendi.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor'un son yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Yapılan oylama sonucunda Erkan, yarışmaya veda eden isim oldu.