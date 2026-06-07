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Survivor kim elendi, 7 Haziran Pazar Survivor’da kim gitti, Nagihan, Deniz, Sercan, Murat kim elendi?

Survivor kim elendi, 7 Haziran Pazar Survivor’da kim gitti, Nagihan, Deniz, Sercan, Murat kim elendi?
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Survivor Türkiye’de heyecan her bölümde giderek artarken, 7 Haziran Pazar akşamı yayınlanan son bölümün ardından “Survivor kim elendi?” sorusu izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Dokunulmazlık oyunları ve ada konseyinde yaşanan gelişmeler sonrası gözler eleme potasına çevrilirken, yarışmada kimin adaya veda ettiği büyük merak konusu oldu.

Survivor’ın son bölümünde yaşanan kritik mücadelelerin ardından eleme heyecanı doruğa çıkarken, izleyiciler “7 Haziran Pazar Survivor’da kim gitti?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Yarışmacılar arasındaki rekabetin giderek sertleştiği yeni haftada, ada konseyinde açıklanan sonuçlar programın en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Elenen ismin kim olduğu ise bölüm sonrası netlik kazanan detaylar arasında bulunuyor.

SURVİVOR 2026’DA ELEME HEYECANI: DÜELLO EŞLEŞMELERİ NETLEŞTİ

Survivor Türkiye 2026 sezonunda eleme haftasına girilirken düello eşleşmeleri belli oldu. Kritik eleme sürecinde yarışmacılar adada kalabilmek için birebir mücadele verecek.

SURVİVOR DÜELLO EŞLEŞMELERİ AÇIKLANDI

Eleme düellosu kapsamında oluşan eşleşmeler şu şekilde duyuruldu:

• Nagihan - Deniz

• Sercan - Murat

Bu eşleşmeler, yarışmada dengeleri değiştirebilecek kritik karşılaşmalar olarak değerlendiriliyor. Yarışmacılar, düello etaplarında performanslarını ortaya koyarak adada kalma mücadelesi verecek.

ELEME DÜELLOSU SONRASI NE OLACAK?

Düello eşleşmelerinin ardından yapılacak karşılaşmalar sonucunda bir isim Survivor 2026’ya veda edecek. Ancak mevcut aşamada elenen yarışmacı henüz netlik kazanmadı.

SONUÇ MERAKLA BEKLENİYOR

Survivor 2026’da eleme süreci heyecanını artırırken, izleyiciler Nagihan - Deniz ve Sercan - Murat düellolarının sonucunu merakla bekliyor. Eleme sonrası adaya veda edecek isim ilerleyen bölümde belli olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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