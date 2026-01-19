Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Ocak Pazartesi MasterChef eleme adayı kim oldu?

Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, 19 Ocak'taki yeni bölümde dokunulmazlık zırhını kuşanmak ve haftaya avantajlı bir başlangıç yapmak için zorlu parkurda kozlarını paylaşıyor. Galip gelen takım hem dokunulmazlığın hem de moral motivasyon artırıcı ödülün sahibi olurken, mağlup olan taraf ağır bir ceza ve konsey stresiyle yüzleşecek. Adrenalin dolu bu yarışta 19 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kimin göğüslediği ve konseyden çıkan ismin kim olduğu büyük bir merakla bekleniyor.

SURVIVOR 19 OCAK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler formatında haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından merakla beklenen eleme adayı henüz netleşmedi. Heyecan dolu ada konseyi tamamlandığında ve eleme potasına giren isim açıklandığında en güncel bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağız.

SURVIVOR'DA ELENEN SON YARIŞMACI KİMDİR?

Survivor 2026 macerasına veda eden son isim belli oldu. Ünlüler takımından eleme potasına giren Dilan Çıtak, rakiplerinden daha az oy alarak adaya veda eden son yarışmacı oldu. Dilan Çıtak'ın gidişiyle birlikte Ünlüler takımı stratejik olarak yeni bir döneme girdi.

SURVIVOR 2026 ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER KADROSU

Yarışmada elenenlerin ardından güncel kadro şu isimlerden oluşuyor:

ÜNLÜLER TAKIMI:

• Bayhan Gürhan

• Deniz Çatalbaş

• Mert Nobre

• Meryem Boz

• Murat Arkın

• Seren Ay Çetin

• Serhan Onat

• Yedekler: Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak

GÖNÜLLÜLER TAKIMI:

• Beyza Gemici, Engincan Tura, Eren Semerci

• Erkan Bilben, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh

• Nisanur Güler, Onur Alp Çam

SURVIVOR 2026'YA VEDA EDEN İSİMLER

Yarışmanın başından bu yana adadan ayrılmak zorunda kalan isimler ise şöyle sıralanıyor:

• Dilan Çıtak

• Keremcem Dürük

• Selen Görgüzel