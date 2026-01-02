Survivor Deniz Çatalbaş kimdir? Deniz kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor Deniz evli mi, bekar mı?

Survivor yarışmasının yeni yüzlerinden biri olan Deniz hakkında merak edilenler. Deniz'in yaşadığı yer, mesleği ve kişisel hayatı hakkında bilgi arayanlar için. Deniz, Survivor'da hangi performansı sergileyecek? Evli mi, bekar mı? Tüm bu soruların yanıtlarını bu yazıda bulabilirsiniz.

DENİZ ÇATALBAŞ KİMDİR?

Deniz Çatalbaş, spor kökenli kariyerini modellik ve oyunculukla birleştiren çok yönlü isimler arasında yer almaktadır. 28 Şubat 1995 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya gelen Çatalbaş, küçük yaşlardan itibaren sporla iç içe bir yaşam sürmüştür. Balık burcu olan başarılı isim, 30 yaşındadır.

Profesyonel kariyerine basketbol ile başlayan Deniz Çatalbaş, disiplinli spor geçmişi sayesinde hem fiziksel hem de mental olarak güçlü bir altyapı kazanmıştır. Sporculuk döneminde edindiği bu birikim, ilerleyen yıllarda modellik ve oyunculuk alanlarında da dikkat çekmesini sağlamıştır.

DENİZ ÇATALBAŞ'IN SPOR KARİYERİ

Deniz Çatalbaş, uzun yıllar profesyonel basketbolcu olarak sahalarda yer aldı. Basketbola Fenerbahçe Spor Kulübü'nün altyapısında başlayan Çatalbaş, yeteneği ve performansıyla farklı kulüplerde forma giyme fırsatı buldu.

Profesyonel basketbol kariyerinde mücadele ettiği takımlar şunlardır:

• Fenerbahçe (altyapı)

• Kayseri Basketbol

• Sakarya Yükseliş

• Adana Basketbol

Aktif sporculuk kariyeri boyunca disiplinli çalışma anlayışıyla öne çıkan Çatalbaş, 2020 yılına kadar basketbol oynamaya devam etti.

BEST MODEL OF TURKEY VE KARİYER DÖNÜM NOKTASI

2020 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışması, Deniz Çatalbaş'ın hayatında önemli bir dönüm noktası oldu. Yarışmada Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarı elde eden Çatalbaş, kısa sürede moda ve medya dünyasının dikkatini çekti.

Bu başarının ardından profesyonel basketbol kariyerini noktalama kararı alan Deniz Çatalbaş, modellik ve oyunculuk alanında ilerlemeye başladı. Sahip olduğu sportif geçmiş ve sahne duruşu, onu kamera önü projeleri için cazip bir isim haline getirdi.

DENİZ ÇATALBAŞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Oyunculuk kariyerine 2021 yılında adım atan Deniz Çatalbaş, ilk ekran deneyimini Türkiye'nin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisiyle yaşadı. Dizide canlandırdığı Aslı Komiser karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

Bu projeden sonra farklı türlerdeki yapımlarda yer alarak oyunculuk yelpazesini genişletti. Rol aldığı diziler arasında şunlar bulunmaktadır:

• Arka Sokaklar

• Hür

• Alparslan: Büyük Selçuklu

• Aşk ve Gurur

Her projede farklı karakterlere hayat veren Çatalbaş, kısa sürede televizyon dünyasında kendine sağlam bir yer edinmeyi başardı.

DENİZ ÇATALBAŞ'IN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Sporcu disiplini, fiziksel duruşu ve kamera önü enerjisiyle dikkat çeken Deniz Çatalbaş, hem modellik hem de oyunculuk alanında kariyerini istikrarlı şekilde sürdürmektedir. Basketbol geçmişinin kazandırdığı çalışma alışkanlığı ve özgüven, onu sektörde farklı kılan unsurlar arasında yer almaktadır.

Deniz Çatalbaş, kariyerine yeni projelerle devam ederken, özellikle televizyon ve dijital platform yapımlarında adından söz ettirmeyi sürdürmektedir.