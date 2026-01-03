Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu 3 Ocak Cumartesi?

Survivor'un son bölümünde yarışmacılar, adada kalabilmek için dokunulmazlık parkurunda tüm güçlerini ortaya koydu. Nefes kesen mücadelelerin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, 3 Ocak Cumartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan kim oldu? Ünlüler ve Gönüllüler arasında yapılan oylama sonucunda eleme potasına giren isim hangisi? İşte Survivor'da yaşanan son gelişmeler…

SURVIVOR 2026 KADROSU NETLEŞİYOR

Survivor 2026 sezonu izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip edilirken, Ünlüler ve Gönüllüler takımlarında yer alan yarışmacılar da netleşmeye başladı. Güçlü isimlerin yer aldığı kadro, sezonun oldukça çekişmeli geçeceğinin sinyallerini veriyor.

SURVIVOR 2026 GÖNÜLLÜLER TAKIMI KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Gönüllüler takımında hem fiziksel gücü hem de parkur performansıyla öne çıkması beklenen yarışmacılar yer alıyor. Bu sezon Gönüllüler takımında mücadele eden isimler şu şekilde:

• Engincan Tura

• Eren Semerci

• Erkan Bilben

• Onur Alp Çam

• Ramazan Sarı

• Lina Hourich

• Gözde Bozkurt

• Nisanur Güler

• Başak Cücü

SURVIVOR 2026 ÜNLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

Ünlüler takımında ise spor, müzik ve oyunculuk dünyasından tanınmış isimler dikkat çekiyor. İşte Survivor 2026 Ünlüler kadrosu:

• Keremcem

• Meryem Boz

• Serhan Onat

• Selen Görgüzel

• Mert Nobre

• Dilan Çıtak

• Seren Ay Çetin

• Murat Arkın

• Deniz Çatalbaş

• Bayhan

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın en kritik oyunlarından biri olan dokunulmazlık mücadelesinde kıyasıya bir rekabet yaşandı. Zorlu parkurun ardından dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Bu galibiyet, ada konseyinde dengeleri değiştirdi.

SURVIVOR HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan ada konseyinde haftanın 3. eleme adayı belli oldu. Yapılan oylama sonucunda eleme potasına giden isim Selen oldu.

SURVIVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Survivor'da eleme heyecanı giderek artıyor. Bu hafta eleme potasında yer alan yarışmacılar Lina ve Beyza olarak açıklandı. Önümüzdeki günlerde oynanacak oyunlar ve yapılacak oylamalar, adaya kimin veda edeceğini belirleyecek.