Survivor Bayhan'a ne oldu? Bayhan neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nasıl?

Survivor 2026’nın yeni bölüm fragmanı, izleyicileri ekran başına kilitleyen ve aynı zamanda endişelendiren görüntülerle gündeme geldi. Yarışmacı Bayhan’ın parkur sırasında yaşadığı ani sağlık problemi sonucu kanlar içinde yere yığıldığı anlar, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Peki, Survivor Bayhan'a ne oldu? Bayhan neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde.

Survivor 2026’nın 4 Mayıs akşamı yayınlanacak yeni bölüm fragmanı, yarışmanın takipçileri arasında büyük bir şok etkisi yarattı. Paylaşılan görüntülerde yarışmacı Bayhan’ın kanlar içinde yere yığıldığı ve acil şekilde müdahale edilerek hastaneye kaldırıldığı anlar dikkat çekti. Fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada “Survivor Bayhan’a ne oldu?” sorusu kısa sürede gündem oldu.

SURVIVOR BAYHAN'A NE OLDU?

Survivor 2026 fragmanında yer alan görüntülere göre Bayhan, yarışma sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kameralara yansıyan sahnelerde Bayhan’ın ciddi şekilde kan kaybettiği ve sağlık ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahale ettiği görüldü.

Olayın ardından ada konseyinde yapılan açıklamalarda, durumun ciddiyetine dikkat çekilerek Bayhan’ın gözetim altına alındığı ifade edildi. Yarışmacıların yaşadığı panik anları ise bölüm tanıtımına damga vurdu.

BAYHAN NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Fragmanda yer alan bilgilere göre Bayhan, yarışma esnasında yaşadığı ani sağlık problemi sonrası yere yığıldı ve kontrolsüz bir şekilde kanama yaşadı. Durumun ciddiyeti üzerine sağlık ekipleri hızla müdahale ederek yarışmacıyı hastaneye sevk etti.

Acun Ilıcalı’nın ada konseyinde yaptığı açıklama ise dikkat çekti. Ilıcalı, “Şu anda bizim için bir numaralı konu Bayhan. Bayhan’ı gözetim altına alıyoruz, kanaması durmadı. Bayhan hepimizi korkuttu” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, izleyicilerde endişeyi daha da artırdı.

BAYHAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Survivor 2026 fragmanında yer alan bilgilere göre Bayhan’ın sağlık durumu yakından takip ediliyor. Hastaneye kaldırılan yarışmacının kontrol altına alınmaya çalışıldığı ve kanamanın durdurulması için müdahalelerin sürdüğü belirtildi.

Yarışmacı Nobre ise yaşanan anları “Ben korktum, bir anda düştü ve hiçbir güç de yok. Her yer kan...” sözleriyle anlatarak olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Bayhan’ın sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin yeni bölümde netleşmesi beklenirken, yarışmanın takipçileri gözlerini gelecek açıklamalara çevirmiş durumda.

Dilara Yıldız
Haberler.com
