Survivor Barış geri mi döndü, bu akşamki bölümde var mı? Barış Murat Yağcı neden gitmişti, geri mi geldi?

Survivor'da dengeleri değiştirecek bir gelişme gündeme geldi. Diskalifiye süreciyle yarışmadan ayrılan Barış Murat Yağcı'nın yeniden adaya döndüğü iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki Barış gerçekten geri mi geldi, bu akşamki bölümde ekranda olacak mı? Hakkındaki süreç sonrası neler yaşandı? İzleyicilerin yanıtını merakla beklediği o sorular

BARIŞ MURAT YAĞCI SURVIVOR'A GERİ Mİ DÖNDÜ?

Survivor Türkiye yarışmasında diskalifiye edilen Barış Murat Yağcı, test sürecinin ardından yeniden Dominik'e dönerek yarışmaya katıldı. Fragmanda gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "Allah buraya dönmemi nasip etti. Bir süre burada olamadım özür dilerim" ifadelerini kullandı. Bu sözler, yarışmaya resmen geri döndüğünü gösterdi.

BARIŞ MURAT YAĞCI BU AKŞAMKİ BÖLÜMDE VAR MI?

Yayınlanan fragmana göre Barış Murat Yağcı yeni bölümde yer alıyor. Yarışmacıların Barış'ı karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşadığı görüldü.

BARIŞ MURAT YAĞCI NEDEN GİTMİŞTİ?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. O sırada Dominik'te bulunan Yağcı diskalifiye edilmiş ve Türkiye'ye dönmüştü. İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınarak işlemler için İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.

BARIŞ MURAT YAĞCI'NIN TEST SONUCU NE ÇIKTI?

Soruşturma kapsamında kan ve saç örneği veren Barış Murat Yağcı'nın uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtildi. Sürecin ardından yeniden Survivor'a döndüğü görüldü.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı; sporcu, manken, oyuncu ve şarkıcı kimliğiyle tanınmaktadır. 21 Ocak 1991 doğumlu olan Yağcı, İzmir'lidir ve 2026 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

Spor kariyerine Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel basketbolcu olarak başlamış, yaşadığı sakatlık sonrası basketbolu bırakmıştır. Ardından modellik yapmış ve Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçilmiştir. Oyunculuk kariyerine 2014 yılında "Kocamın Ailesi" dizisiyle adım atmış, daha sonra "Kiralık Aşk" ve "Şevkat Yerimdar" gibi yapımlarda rol almıştır. Ayrıca müzik ve sosyal medya çalışmalarıyla da adından söz ettirmektedir.