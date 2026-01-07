Suriye ordusu terör örgütü YPG ile çatışıyor SON DAKİKA: Halep'te son durum ne, ölü sayısı kaç, insani koridor saat kaça kadar açık?

Suriye'de çatışma son dakika gelişmeleri gündemi sarsmaya devam ediyor. Halep ve çevresinde tansiyon yükselirken, Suriye ordusu ileterör örgütü YPG arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'te sivil yerleşimlere ve Suriye ordusuna düzenlediği saldırılar sonrası Şam yönetimi harekete geçti. Çatışmaların yoğunlaştığı mahallelerde askeri bölgeler ilan edilirken, sivillerin güvenliği için insani koridorlar açıldı. Peki, Halep'te son durum ne, ölü sayısı kaç, insani koridor saat kaça kadar açık? Detaylar...

SURİYE'DE TERÖR ÖRGÜTÜ YPG İLE ÇATIŞMA SON DAKİKA: SON DURUM NE, ÖLÜ YARALI SAYISI KAÇ?

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan çatışmalarda, Suriye ordusu ileterör örgütü YPG arasında yoğun bir silahlı mücadele yaşandı. İlk raporlara göre 1 asker ve 4 sivil yaşamını yitirdi, 19 kişi ise yaralandı. Suriye ordusunun harekete geçmesiyle birlikte, Halep'te bazı mahalleler askeri bölge ilan edildi.

Şam yönetimi,terör örgütü YPG'nin sivillerin tahliye edildiği insani koridorları hedef aldığını duyurdu. Bölgeden gelen görüntüler, sivillerin evlerini boşaltarak güvenli bölgelere yöneldiğini gösteriyor. Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığına bağlı sivil savunma ekipleri, Halep'in çeşitli mahallelerinde mahsur kalan aileleri barınma merkezlerine yerleştirmek için tahliye çalışmaları yürütüyor.

SURİYE ORDUSU, TERÖR ÖRGÜTÜ YPG İLE ÇATIŞIYOR!

Şam'a bağlı Suriye ordusu, Halep'te askeri bölge ilan edilen mahallelere giriş yaptı. Terör örgütü YPG ile çatışmalar sürerken, Şeyh Maksur ve Eşrefiye mahalleleri kuşatma altına alındı.

Suriye ordusu,terör örgütü YPG'nin sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılara karşı misilleme yaptı. Sivil savunma ekipleri, evlerinde mahsur kalan aileleri güvenli bölgelere tahliye ediyor. Tahliye edilen siviller, barınma merkezlerine yerleştiriliyor. Bu önlemler, hem sivillerin korunması hem de çatışmaların kontrol altına alınması amacıyla alındı.

İNSANİ KORİDOR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Suriye Ordusu, Halep'te açılan insani koridorun saat 15.00'a kadar açık olacağını duyurdu. Bu saatten sonra bölgedeterör örgütü YPG'ye yönelik operasyonun başlayacağı belirtiliyor.

Suriye Operasyonlar Komutanlığı, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan sivillere terör örgütüPKK/YPG mevzilerinden uzak durmaları çağrısında bulundu. Bölgede iki güvenli insani geçiş koridoru oluşturuldu: "Avarid ile Zuhur Caddesi Geçidi", saat 15.00'e kadar açık olacak.

SURİYE'DEN 'SINIRLI OPERASYON' DUYURUSU

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Halep'teterör örgütü PKK/YPG'nin saldırılarına karşı sınırlı bir askeri operasyon başlatılacağını açıkladı. Yetkililer, operasyonun yalnızca belirli bölgelerde ve örgütün mevzilerine yönelik olacağını belirtti.

Saha kaynaklarından gelen bilgiler, çatışmaların öncekilere göre çok daha şiddetli olduğunu gösteriyor. Gazeteci Ardo Garabedian, çatışmaların saatlerce sürdüğünü ve patlamaların, mermi seslerinin yoğun olduğunu aktardı:

"Özellikle saat 13.30 civarında çatışmalar başladı ve yaklaşık 17.00'ye kadar sürdü. Akşam saatlerinde ise çatışmalar gece 23.00'e kadar devam etti. Mermiler hesapsızca atılıyor ve siviller panik halinde."

HALEP'TE SON DURUM VE SİVİL TAHLİYELER

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri, Suriye ordusu tarafından kuşatma altında tutuluyor. Halep'in bu bölgelerinde yaşayan siviller,terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden uzaklaştırılarak güvenli bölgelere tahliye ediliyor.

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı, tahliyelerin koordineli şekilde sürdüğünü ve sivillerin barınma merkezlerinde güvenle ağırlandığını açıkladı. Bu adımlar, çatışmaların şiddetini artıran bölgelerde sivillerin korunması için kritik öneme sahip.