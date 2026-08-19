Magazin dünyasının tanınan isimlerinden Süreyya Yalçın, yaşamı, ailesi ve özel hayatıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor. 1984 yılında dünyaya gelen Yalçın, iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı olarak biliniyor. Süreyya Yalçın'ın adı, geçmişte yaptığı evliliklerin yanı sıra ailesi ve servetiyle de gündeme geldi. Peki, Süreyya Yalçın kimdir? Süreyya Yalçın kaç yaşında, eşi kim, kimin kızı? İşte detaylar...

SÜREYYA YALÇIN KİMDİR?

Süreyya Yalçın, 1984 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden olduğu belirtilen Yalçın, iş insanı Faruk Yalçın'ın kızıdır. Babası Faruk Yalçın, iş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra doğa ve hayvan sevgisiyle de tanınmış, Darıca'da özel bir hayvanat bahçesi ve botanik parkı kurmuştur.

Süreyya Yalçın, ailesi nedeniyle de kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biri olmuştur. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kuzeni olarak da bilinen Yalçın, özellikle magazin basınında yaşam tarzı ve özel hayatıyla yer almıştır.

Yalçın'ın adı, geçmişteki evlilikleriyle de sık sık gündeme gelmiştir. 2005 yılında Kerem Dürüst ile evlenen Süreyya Yalçın, 2008 yılında Önder Bekensir ile evlilik yaşamıştır. 2016 yılında ise Antakyalı iş insanı Ozan Baran ile hayatını birleştirmiştir.

2016 yılında Ozan Baran ile gerçekleştirdiği düğün, iş, sanat ve magazin dünyasından çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Düğün, Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenmiştir.

Süreyya Yalçın, 2016 yılından bu yana ABD'nin Miami şehrinde yaşamını sürdürmektedir.

SÜREYYA YALÇIN KAÇ YAŞINDA, KİMİN KIZI?

1984 doğumlu olan Süreyya Yalçın, 2026 yılı itibarıyla 42 yaşındadır. Yalçın, 2008 yılında hayatını kaybeden iş insanı Faruk Yalçın'ın kızıdır. Faruk Yalçın, Türkiye'nin tanınmış iş insanları arasında yer almış ve Forbes tarafından yayımlanan zenginler listesinde de yer almıştır.

Süreyya Yalçın'ın babası Faruk Yalçın'ın iş hayatının yanı sıra doğa ve hayvanlara yönelik çalışmaları da bulunuyordu. Yalçın, 1993 yılında Darıca'da özel bir hayvanat bahçesi kurmuş ve biyoloji, bitki ve hayvan bakımı alanlarında çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Süreyya Yalçın'ın ailesiyle ilgili öne çıkan bilgilerden biri de Aziz Yıldırım ile olan akrabalık bağıdır. Yalçın, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kuzeni olarak kamuoyunda bilinmektedir.

Süreyya Yalçın'ın serveti de uzun yıllardır magazin ve ekonomi haberlerinde merak konusu olmuştur. Kaynaklarda, babası Faruk Yalçın'ın Forbes listelerinde yer aldığı ve Süreyya Yalçın'ın da servetiyle Forbes listesine girdiği belirtilmektedir.

SÜREYYA YALÇIN'IN EVLİLİKLERİ

Süreyya Yalçın'ın özel hayatında üç evlilik öne çıkmaktadır. İlk evliliğini 2005 yılında Kerem Dürüst ile yapan Yalçın, 2008 yılında Önder Bekensir ile evlenmiştir. Yalçın'ın üçüncü evliliği ise 2016 yılında Antakyalı iş insanı Ozan Baran ile gerçekleşmiştir.

Ozan Baran ile 2016 yılında gerçekleşen düğün, Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenmiş ve yaklaşık 300 davetlinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.