Haberler

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 15 Eylül Salı Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 15 Eylül Salı Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

15 Eylül Salı tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. Milli Piyango Online tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Süper Loto sonuçlarına www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasından bakılabiliyor. Süper Loto oyunu, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçilerek oynanıyor.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 15 Eylül Salı tarihli Süper Loto sonuçlarının açıklanması vatandaşlar tarafından merak ile bekleniyor. Birçok kişi Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim ve ne kadar ikramiye kazanıldığı merak ediliyor. Peki, Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 15 Eylül 2026 Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası! Süper Loto çekilişi canlı izle! Süper Loto sonuçlarına nereden bakılır?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

• Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

• Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

• İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

• Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

• Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

15 Eylül SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online 15 Eylül Salı Süper Loto sonuçları:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Fotoğrafları sildi, takibi bıraktılar! Ünlü çiftin bir aylık aşkı sona mı erdi?

Milli futbolcuyla yaşadığı aşk 1 ay sürdü!
Trump'ın “yasak aşk” fotoğrafı büyük ses getirdi! Gerçek bambaşka çıktı

Yasak aşk fotoğrafı büyük ses getirdi! Detayı fark eden pes dedi
Bakanlıktan 3 tarım ilacına yasak! Geri sayım başladı

Sağlık riski tespit edildi! O tarım ilaçları için geri sayım başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakarya'da yangında dumandan etkilenen kediye kalp masajı yapıldı, kurtarılamadı

Yangında mahsur kalan kediye kalp masajı böyle yapıldı
Kara Haydar'ın 'altın şovu' bilirkişiye takıldı: 97 parçadan 78'i çakma çıktı

Kara Haydar'ın "altın şovu" bilirkişiye takıldı
Döviz bürosundaki kanlı hesaplaşmada yeni gelişme! İş yeri sahibi dahil 9 gözaltı

Döviz bürosundaki kanlı hesaplaşmada yeni gelişme! Yakayı ele verdiler
Rusların korkulu rüyası oldu! Ukraynalı nine tek hamlede işi bitirdi

Yaşlı kadından düşmanı şoke eden hareket
Kadir İnanır'ın yıllardır saklı kalan 3 vasiyeti açılıyor! Mirasında gözler 17 Eylül'e çevrildi

Sır gibi saklanan vasiyeti açılıyor
Samsun'da husumetlisi zannettiği boş araca kurşun yağdırdı! Genç şüpheli yakalandı

İçinde husumetlisi olduğunu sandı! Meğer araç boşmuş
Raci Şaşmaz'ın ifadesinden sonra gözler bu sözlere çevrildi! Eski röportaj çok konuşulacak

Raci Şaşmaz'ın ifadesinden sonra gözler bu sözlere çevrildi