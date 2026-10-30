Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul hava durumu 31 Ekim 2026! Yarın İstanbul’da yağmur var mı? İstanbul hafta sonu ve 5 günlük hava durumu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul hava durumu 31 Ekim 2026! Yarın İstanbul’da yağmur var mı? İstanbul hafta sonu ve 5 günlük hava durumu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hafta sonu planı yapan İstanbullular, kentte havanın nasıl olacağını merak ediyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması, ardından yağışların yeniden etkili olması beklenirken “İstanbul’da yarın hava nasıl olacak?”, “hafta sonu yağmur yağacak mı?” ve “hava ne zaman soğuyacak?” soruları sıkça araştırılıyor.

Hava tahminlerine göre İstanbul’da hafta sonu büyük ölçüde kuru ve ılık bir hava bekleniyor. Yeni haftanın başında sıcaklıklar 20 dereceyi aşarken, 3 Kasım Salı günü yağmurun etkisini artırması öngörülüyor. Hafta ortasından itibaren ise sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi ve 10 derecenin altına inmesi bekleniyor. İşte İstanbul’un güncel hava durumu ve günlük tahminler.

İSTANBUL’DA BU AKŞAM HAVA NASIL?

İstanbul’da bu akşam hava parçalı bulutlu. Kentte hava sıcaklığı 14 derece civarında seyrediyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 17, en düşük sıcaklık ise 13 derece olarak ölçüldü.

İSTANBUL’DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

31 Ekim Cumartesi günü İstanbul’da havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Yağış ihtimali yüzde 10 seviyesinde kalırken, sıcaklıkların 14 ile 17 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

İSTANBUL’DA HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Hafta sonu İstanbul’da önemli bir yağış beklenmiyor. 1 Kasım Pazar günü yağış ihtimali yüzde 15 seviyesinde kalırken, sıcaklıkların 15 ile 19 derece arasında olması bekleniyor. Parçalı bulutlu ve ılık bir hafta sonu öngörülüyor.

İSTANBUL’DA YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

2 Kasım Pazartesi günü sıcaklıkların 20 dereceye ulaşması beklenirken yağış ihtimali yüzde 40’a çıkıyor. 3 Kasım Salı günü ise İstanbul’da yağmurun etkili olması ve yağış ihtimalinin yüzde 65’e yükselmesi öngörülüyor. 4 Kasım Çarşamba günü sıcaklıklar 12 ile 16 derece arasına gerilerken, 5 Kasım Perşembe günü en düşük sıcaklığın 10 derecenin altına inmesi bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

31 Ekim Cumartesi: 14 / 17 derece, parçalı bulutlu

1 Kasım Pazar: 15 / 19 derece, parçalı bulutlu

2 Kasım Pazartesi: 15 / 20 derece, yer yer yağmurlu

3 Kasım Salı: 15 / 20 derece, yağmurlu

4 Kasım Çarşamba: 12 / 16 derece, yer yer yağmurlu

 

VATANDAŞLARA UYARI

Önümüzdeki hafta ortasından itibaren beklenen yağış ve sıcaklık düşüşü nedeniyle vatandaşların kalın giysiler ve şemsiye bulundurması öneriliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel uyarılarının takip edilmesi tavsiye ediliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Türkiye'de ilginç olay! Berabere kalan futbolcularına 71 bin lira ceza kestiler

Berabere kaldılar diye 71 bin lira ceza yediler
Sedat Peker, felç kalan polisin tedavi masrafını karşıladı

Sedat Peker'den felç kalan polise 8 milyon TL'lik yardım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi

Kritik süreçte manidar kare!

Beklenen haber yıllar sonra geldi! Memurları ilgilendiren maaş kararı

Beklenen haber yıllar sonra geldi! Memurları ilgilendiren maaş kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı

Tarih yazmaya devam ediyor! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Avcılar'da yıkımda çöken 4 katlı bina, yan evin salon duvarını yıktı! O anlar kamerada

Kepçe vurdu, bina çöktü! Komşunun salonu sokağa açıldı
Taksim'de akılalmaz hareket! Tramvayın üzerine doğru bebek arabasını sürdü

Ne yaptığını kimse anlamadı! Makinist neye uğradığını şaşırdı
Şanlıurfa'da öğretmenin otomobille çarptığı 9 yaşındaki Hasan öldü

Daha 9 yaşındaydı! Kahreden manzara
Tokat'ta balık tutmaya giden 4 arkadaşın adaya park ettiği otomobil, yükselen Kelkit Çayı'nda su içinde kaldı

Arabayı adaya park edip balığa gittiler! Su bir anda yükseldi
Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey

AK Partili isimden rest çeken valiye: Cevap vermek zorundasınız
Galatasaray Konya'da farka koştu

Galatasaray rakibine gol oldu yağdı