İstanbul hava durumu 31 Ekim 2026! Yarın İstanbul’da yağmur var mı? İstanbul hafta sonu ve 5 günlük hava durumu

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Hava tahminlerine göre İstanbul’da hafta sonu büyük ölçüde kuru ve ılık bir hava bekleniyor. Yeni haftanın başında sıcaklıklar 20 dereceyi aşarken, 3 Kasım Salı günü yağmurun etkisini artırması öngörülüyor. Hafta ortasından itibaren ise sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi ve 10 derecenin altına inmesi bekleniyor. İşte İstanbul’un güncel hava durumu ve günlük tahminler.

İSTANBUL’DA BU AKŞAM HAVA NASIL?

İstanbul’da bu akşam hava parçalı bulutlu. Kentte hava sıcaklığı 14 derece civarında seyrediyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 17, en düşük sıcaklık ise 13 derece olarak ölçüldü.

İSTANBUL’DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

31 Ekim Cumartesi günü İstanbul’da havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Yağış ihtimali yüzde 10 seviyesinde kalırken, sıcaklıkların 14 ile 17 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

İSTANBUL’DA HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Hafta sonu İstanbul’da önemli bir yağış beklenmiyor. 1 Kasım Pazar günü yağış ihtimali yüzde 15 seviyesinde kalırken, sıcaklıkların 15 ile 19 derece arasında olması bekleniyor. Parçalı bulutlu ve ılık bir hafta sonu öngörülüyor.

İSTANBUL’DA YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

2 Kasım Pazartesi günü sıcaklıkların 20 dereceye ulaşması beklenirken yağış ihtimali yüzde 40’a çıkıyor. 3 Kasım Salı günü ise İstanbul’da yağmurun etkili olması ve yağış ihtimalinin yüzde 65’e yükselmesi öngörülüyor. 4 Kasım Çarşamba günü sıcaklıklar 12 ile 16 derece arasına gerilerken, 5 Kasım Perşembe günü en düşük sıcaklığın 10 derecenin altına inmesi bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

31 Ekim Cumartesi: 14 / 17 derece, parçalı bulutlu

1 Kasım Pazar: 15 / 19 derece, parçalı bulutlu

2 Kasım Pazartesi: 15 / 20 derece, yer yer yağmurlu

3 Kasım Salı: 15 / 20 derece, yağmurlu

4 Kasım Çarşamba: 12 / 16 derece, yer yer yağmurlu

VATANDAŞLARA UYARI

Önümüzdeki hafta ortasından itibaren beklenen yağış ve sıcaklık düşüşü nedeniyle vatandaşların kalın giysiler ve şemsiye bulundurması öneriliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel uyarılarının takip edilmesi tavsiye ediliyor.