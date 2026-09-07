Süper Lig yayın ihalesi ne zaman, yeni yayıncı kuruluş kim olacak?

Süper Lig yayın ihalesiyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, futbolseverler “Süper Lig’in yeni yayıncısı kim olacak?” sorusuna yanıt arıyor. Yeni dönemde yayın hakları için hangi kuruluşların devreye gireceği ve ihale tarihinin ne zaman açıklanacağı araştırılıyor.

SÜPER LİG YAYIN İHALESİ NE ZAMAN, YENİ YAYINCI KURULUŞ KİM OLACAK?

Trendyol Süper Lig’de yeni yayın dönemi için geri sayım sürerken, mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports’un sözleşmesinin 2026-2027 sezonunun sonunda sona erecek olması yayın ihalesini yeniden gündeme getirdi. Futbolseverler, “Süper Lig yayın ihalesi ne zaman?” ve “Yeni yayıncı kuruluş kim olacak?” sorularına yanıt ararken, yeni dönem için ortaya atılan iddialar dikkat çekiyor.

SÜPER LİG YAYIN İHALESİ GÜNDEMDE

Trendyol Süper Lig’in yayın hakları konusunda önümüzdeki dönem için hareketlilik yaşanabileceği öne sürüldü. Mevcut anlaşmanın sona ermesinin ardından yapılması beklenen yeni ihale, Türk futbolunun en önemli ticari başlıklarından biri olacak. İhalenin ne zaman gerçekleştirileceği ve hangi kuruluşların teklif vereceği ise futbol kamuoyunun merak ettiği konular arasında bulunuyor.

MEVCUT YAYINCI BEIN SPORTS'UN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Süper Lig’in resmi yayıncısı beIN Sports’un mevcut sözleşmesi 2026-2027 sezonunun sonunda sona erecek. Bu nedenle yeni yayın dönemi için yapılacak ihale şimdiden gündeme gelirken, kulüplerin elde edeceği yayın gelirinin de yeni anlaşmayla birlikte yeniden şekillenmesi bekleniyor.

SÜPER LİG YAYIN İHALESİNİN DEĞERİ NE KADAR OLACAK?

Gazeteci Mehmet Arslan’ın aktardığı bilgilere göre Kulüpler Birliği tarafından hazırlanan bir raporda, yeni yayın ihalesinin değerinin 400 milyon doların üzerinde olabileceği değerlendirildi. Raporda rakamın 500 milyon dolara kadar çıkabileceği iddiası da gündeme geldi.

GSM OPERATÖRLERİ VE DİJİTAL PLATFORMLAR İHALEYE GİRECEK Mİ?

Yeni yayın ihalesinde yalnızca geleneksel yayıncı kuruluşların değil, GSM operatörleri ve dijital platformların da sürece ilgi gösterebileceği öne sürüldü. Bu durum, Süper Lig maçlarının önümüzdeki dönemde farklı platformlardan futbolseverlerle buluşabileceği ihtimalini de gündeme taşıdı.

YENİ SÜPER LİG YAYINCISI KİM OLACAK?

Süper Lig’in yeni yayıncısının kim olacağı henüz kesinleşmiş değil. İhale süreci tamamlanmadan yeni yayıncı kuruluşun belli olması beklenmezken, mevcut yayıncı beIN Sports’un sözleşmesini yenileyip yenilemeyeceği de merak ediliyor.

BEIN SPORTS DEĞİŞECEK Mİ?

Mehmet Arslan, yeni dönemde mevcut yayıncı kuruluşun değişme ihtimalinin yüksek olduğunu değerlendirdi. Arslan, beIN Sports’un değişme ihtimalini yüzde 90 olarak gördüğünü ifade etti. Ancak bu değerlendirme bir iddia niteliğinde olup, yeni yayıncı kuruluşun belirlenmesi ihale sürecinin sonucuna bağlı olacak.

SÜPER LİG YAYIN İHALESİ NE ZAMAN?

Süper Lig yayın ihalesinin kesin tarihi henüz netleşmiş değil. Yeni yayın dönemi yaklaşırken ihale takviminin açıklanması bekleniyor. Futbolseverler ise özellikle ihale tarihinin yanı sıra Süper Lig maçlarının yeni dönemde hangi kanal veya dijital platform üzerinden yayınlanacağını araştırıyor.