Süper Lig tescil edilmeyecek mi, tescil edilmezse şampiyonluk iptal olur mu?

Süper Lig’de sezonun tesciline ilişkin ortaya atılan iddialar futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Özellikle şampiyonluk yarışındaki kritik gelişmeler sonrası gözler TFF’ye çevrilirken, ligin tescil edilmemesi durumunda şampiyonluk unvanının geçerli olup olmayacağı merak konusu oldu. Futbolseverler şimdi olası senaryoları ve resmi açıklamaları bekliyor.

SÜPER LİG TESCİL TARTIŞMASI BÜYÜYOR! KAYSERİSPOR’DAN TFF, UEFA VE FIFA’YA KRİTİK BAŞVURU

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun sona ermesinin ardından küme düşen Kayserispor’dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı kulübün, ligin tescil edilmemesi için Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA ve FIFA’ya resmi başvuruda bulunacağı iddia edildi. Süper Lig’de bahis ve şaibe iddialarının gündeme taşınması futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

KAYSERİSPOR LİGİN TESCİL EDİLMEMESİNİ İSTİYOR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Kayseri spor yönetimi, Süper Lig’de görev yapan bazı başkan ve yöneticilerin bahis oynadığı iddialarını gerekçe göstererek ligin tescil edilmemesi için harekete geçti. Kulübün bugün TFF, UEFA ve FIFA’ya resmi dilekçe göndermeye hazırlandığı öne sürüldü.

Süreci MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un yönettiği belirtilirken, Ersoy’un UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’den de randevu talep ettiği ifade edildi.

BAHÇELİ’YE DOSYA SUNULDU İDDİASI

İddialara göre MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Süper Lig’in neden tescil edilmemesi gerektiğine dair hazırlanan belgelerin ve çeşitli bilgilerin Bahçeli’ye aktarıldığı ileri sürüldü.

Süper Lig’de yaşanan gelişmelerin ardından siyaset ve spor dünyası arasındaki temaslar dikkat çekti.

“LİG 21 TAKIMLA DEVAM ETSİN” ÇAĞRISI

Gazeteci Sinan Burhan ise tv100 canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Burhan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na “ligleri tescil etmeyin” mesajı gönderdiğini öne sürdü.

Burhan açıklamasında, “Devlet Bey diyor ki lig 21 kulüp olarak yoluna devam etsin. Bu kadar şaibe, şike ve bahis olan bir ortamda bu 3 takım ligden düşmemesi lazım demiş” ifadelerini kullandı.

KÜME DÜŞEN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Süper Lig’de sezonun tamamlanmasının ardından lige veda eden takımlar Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Antalyaspor oldu. Özellikle son hafta oynanan maçların ardından Antalyaspor’un da küme düşmesi kesinleşti.

Üç takım gelecek sezon Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek. Kayserispor ise sezonu 30 puanla 17. sırada tamamladı.

BAKİ ERSOY’DAN SERT AÇIKLAMA

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Ersoy, “Biz küme düşebiliriz, futbol bu ancak hakkımızı hiç kimseye yedirmeyiz çünkü biz çok büyük bir camiayız” dedi.

Bahis oynadığı iddia edilen kulüp başkanları ve yöneticiler hakkında TFF’ye gerekli bilgilerin ulaştırılmadığını savunan Ersoy, futbol dünyasında kapsamlı bir temizlik yapılması gerektiğini belirtti. Ersoy açıklamasında, “Madem bir temizlik yapılacak ayaktan başa kadar olmalı” ifadelerine yer verdi.

GÖZLER TFF’DEN GELECEK KARARDA

Kayserispor’un yapacağı resmi başvurular sonrası gözler Türkiye Futbol Federasyonu’na çevrildi. Süper Lig’in tescil edilip edilmeyeceği ve iddialarla ilgili nasıl bir süreç yürütüleceği merak konusu olurken, futbol kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.