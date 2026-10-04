Süper Lig ertelenecek mi, maçlar ertelendi mi?

Trendyol Süper Lig'de maçların oynanmaması, taraftarların "Süper Lig ertelendi mi?" sorusunu sıkça sormasına neden oldu. Ligdeki bu boşluğun sebebi bir erteleme değil; A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle Süper Lig'e iki haftalık ara verildi. Fikstüre göre lig 9 Ekim Cuma günü 7. hafta karşılaşmalarıyla yeniden başlayacak. Hakem soruşturması sonrası gündeme gelen erteleme iddialarına ilişkin gözler ise pazartesi günkü Kulüpler Birliği ve salı günkü TFF toplantılarına çevrildi.

SÜPER LİG'İN ERTELENMESİ GÜNDEMİN İLK SIRASINDA

Son günlerde peş peşe gelen soruşturma haberleri ve idarecilerin PFDK'ye sevk edilmesi, Süper Lig'in milli aranın ardından planlandığı gibi devam edip etmeyeceğini tartışmaya açtı. Futbol kamuoyu, belirsizliğin giderilmesi için federasyondan net bir yol haritası beklerken kritik kararların bu hafta yapılacak toplantılarda şekillenmesi bekleniyor.

MHK BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU TUTUKLANDI

Süreç, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakemler dosyası kapsamında salı günü gözaltına alınmasıyla başladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gündoğdu hakkında cumartesi sabahı tutuklama kararı verildi. Gündoğdu, pazar gecesi avukatları aracılığıyla TFF'ye istifa dilekçesini ilettiğini duyurdu.

SÜPER LİG HAKEMİ YASİN KOL DA GÖZALTINDA

İstanbul merkezli olarak yürütülen soruşturmada yalnızca MHK yönetimi değil, sahadaki hakemler de mercek altına alındı. Süper Lig hakemlerinden Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, perşembe akşamı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

DENİZ ATEŞ BİTNEL'DEN ERTELEME İDDİASI

Eski Süper Lig hakemi Deniz Ateş Bitnel'in açıklamaları da tartışmaları alevlendirdi. Cuma günü ifade veren Bitnel, mevcut şartlarda ligin sürdürülemeyeceğini ve büyük ihtimalle erteleneceğini öne sürdü.

SERDAL ADALI: TAM BİR TEMİZLİK YAPILSIN

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sürecin aceleye getirilmemesi gerektiğini vurgulayarak erteleme çağrısında bulundu. Adalı, gerekirse milli aranın ardından liglere iki haftalık ara verilebileceğini, bu sürede kapsamlı bir temizlik yapılarak konunun kalıcı olarak kapatılması gerektiğini ifade etti.

DURSUN ÖZBEK'TEN TFF'YE SESSİZLİK ELEŞTİRİSİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de cumartesi günü yaptığı açıklamada federasyonun tutumunu eleştirdi. Ligin başlamasına sayılı günler kalmasına rağmen ortada ne bir MHK ne de belirlenmiş derbi hakemleri bulunduğuna dikkat çeken Özbek, TFF'nin vakit kaybetmeden netleşmesi gerektiğini söyledi. Özbek, gerekirse lige ara verilebileceğini ancak sürecin şeffaf biçimde yönetilmesinin şart olduğunu belirtti.

TFF'DEN GEÇİCİ MHK KARARI

Yaşanan gelişmelerin ardından sessizliğini bozan Türkiye Futbol Federasyonu, cumartesi günü resmi bir açıklama yayımladı. Buna göre yeni Merkez Hakem Kurulu oluşturulana kadar 6-8 Ekim tarihleri arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakem atamaları, MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ve görevdeki kurul üyeleri tarafından gerçekleştirilecek.

LİGLERİN ERTELENMESİ İÇİN SOMUT BİR KARAR VAR MI?

Erteleme çağrıları yükselirken bu senaryoya karşı çıkan isimler de bulunuyor. Spor yazarı Murat Özbostan, ne TFF ne de Kulüpler Birliği bünyesinde ligleri durdurmaya yönelik somut bir karar veya hazırlık olmadığını savundu. Özbostan'a göre mevcut yönetim görevini sürdürüyor ve futbolun işleyişi aksamadan devam edecek. Şu an itibarıyla federasyondan Süper Lig'in ertelendiğine dair resmi bir açıklama da yapılmış değil.

GÖZLER KULÜPLER BİRLİĞİ VE TFF TOPLANTISINDA

Süper Lig'in kaderini belirleyecek süreçte iki kritik toplantı öne çıkıyor. Pazartesi günü Kulüpler Birliği bir araya gelecek, salı günü ise TFF üst düzey bir toplantı gerçekleştirecek. Maçların ertelenip ertelenmeyeceği ve yeni MHK yapılanmasına ilişkin soru işaretlerinin bu toplantıların ardından netlik kazanması bekleniyor.