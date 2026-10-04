Süper Lig ertelenecek mi, maçlar ertelendi mi?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig ertelenecek mi, maçlar ertelendi mi soruları, Türk futbolunu sarsan son gelişmelerin ardından futbolseverlerin gündeminin ilk sırasına yerleşti. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakemler dosyası soruşturması kapsamında gözaltına alınması ve bahis soruşturmasında bazı idarecilerin PFDK'ya sevk edilmesi, ligin durdurulabileceği yönündeki tartışmaları alevlendirdi. Ancak şu ana kadar TFF'den sezonun iptal edildiğine ya da maçların ertelendiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Trendyol Süper Lig'de maçların oynanmaması, taraftarların "Süper Lig ertelendi mi?" sorusunu sıkça sormasına neden oldu. Ligdeki bu boşluğun sebebi bir erteleme değil; A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle Süper Lig'e iki haftalık ara verildi. Fikstüre göre lig 9 Ekim Cuma günü 7. hafta karşılaşmalarıyla yeniden başlayacak. Hakem soruşturması sonrası gündeme gelen erteleme iddialarına ilişkin gözler ise pazartesi günkü Kulüpler Birliği ve salı günkü TFF toplantılarına çevrildi.
SÜPER LİG'İN ERTELENMESİ GÜNDEMİN İLK SIRASINDA
Son günlerde peş peşe gelen soruşturma haberleri ve idarecilerin PFDK'ye sevk edilmesi, Süper Lig'in milli aranın ardından planlandığı gibi devam edip etmeyeceğini tartışmaya açtı. Futbol kamuoyu, belirsizliğin giderilmesi için federasyondan net bir yol haritası beklerken kritik kararların bu hafta yapılacak toplantılarda şekillenmesi bekleniyor.
MHK BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU TUTUKLANDI
Süreç, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakemler dosyası kapsamında salı günü gözaltına alınmasıyla başladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gündoğdu hakkında cumartesi sabahı tutuklama kararı verildi. Gündoğdu, pazar gecesi avukatları aracılığıyla TFF'ye istifa dilekçesini ilettiğini duyurdu.
SÜPER LİG HAKEMİ YASİN KOL DA GÖZALTINDA
İstanbul merkezli olarak yürütülen soruşturmada yalnızca MHK yönetimi değil, sahadaki hakemler de mercek altına alındı. Süper Lig hakemlerinden Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, perşembe akşamı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
DENİZ ATEŞ BİTNEL'DEN ERTELEME İDDİASI
Eski Süper Lig hakemi Deniz Ateş Bitnel'in açıklamaları da tartışmaları alevlendirdi. Cuma günü ifade veren Bitnel, mevcut şartlarda ligin sürdürülemeyeceğini ve büyük ihtimalle erteleneceğini öne sürdü.
SERDAL ADALI: TAM BİR TEMİZLİK YAPILSIN
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sürecin aceleye getirilmemesi gerektiğini vurgulayarak erteleme çağrısında bulundu. Adalı, gerekirse milli aranın ardından liglere iki haftalık ara verilebileceğini, bu sürede kapsamlı bir temizlik yapılarak konunun kalıcı olarak kapatılması gerektiğini ifade etti.
DURSUN ÖZBEK'TEN TFF'YE SESSİZLİK ELEŞTİRİSİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de cumartesi günü yaptığı açıklamada federasyonun tutumunu eleştirdi. Ligin başlamasına sayılı günler kalmasına rağmen ortada ne bir MHK ne de belirlenmiş derbi hakemleri bulunduğuna dikkat çeken Özbek, TFF'nin vakit kaybetmeden netleşmesi gerektiğini söyledi. Özbek, gerekirse lige ara verilebileceğini ancak sürecin şeffaf biçimde yönetilmesinin şart olduğunu belirtti.
TFF'DEN GEÇİCİ MHK KARARI
Yaşanan gelişmelerin ardından sessizliğini bozan Türkiye Futbol Federasyonu, cumartesi günü resmi bir açıklama yayımladı. Buna göre yeni Merkez Hakem Kurulu oluşturulana kadar 6-8 Ekim tarihleri arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakem atamaları, MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ve görevdeki kurul üyeleri tarafından gerçekleştirilecek.
LİGLERİN ERTELENMESİ İÇİN SOMUT BİR KARAR VAR MI?
Erteleme çağrıları yükselirken bu senaryoya karşı çıkan isimler de bulunuyor. Spor yazarı Murat Özbostan, ne TFF ne de Kulüpler Birliği bünyesinde ligleri durdurmaya yönelik somut bir karar veya hazırlık olmadığını savundu. Özbostan'a göre mevcut yönetim görevini sürdürüyor ve futbolun işleyişi aksamadan devam edecek. Şu an itibarıyla federasyondan Süper Lig'in ertelendiğine dair resmi bir açıklama da yapılmış değil.
GÖZLER KULÜPLER BİRLİĞİ VE TFF TOPLANTISINDA
Süper Lig'in kaderini belirleyecek süreçte iki kritik toplantı öne çıkıyor. Pazartesi günü Kulüpler Birliği bir araya gelecek, salı günü ise TFF üst düzey bir toplantı gerçekleştirecek. Maçların ertelenip ertelenmeyeceği ve yeni MHK yapılanmasına ilişkin soru işaretlerinin bu toplantıların ardından netlik kazanması bekleniyor.