Süper Kupa’yı kim kazandı, 2026 Süper Kupa’yı PSG mı kazandı, Aston Villa mı kazandı?

Avrupa futbolunun iki önemli şampiyonunu karşı karşıya getiren 2026 UEFA Süper Kupa finali, Avusturya’nın Salzburg kentindeki Red Bull Arena’da oynanıyor. PSG ile Aston Villa arasındaki kritik karşılaşmanın ardından kupanın sahibi belli olacak. Mücadeleyi takip eden taraftarlar, maçın sonucunu ve “PSG mi kazandı, Aston Villa mı?” sorusunun yanıtını merak ediyor.

PSG – ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Süper Kupa Finali’nde PSG ile Aston Villa karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunun iki önemli takımını buluşturan mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, PSG – Aston Villa maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve karşılaşmanın saatini araştırıyor. Mücadele, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 22.00’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

PSG ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa Finali öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri merak konusu oldu. Futbolseverler özellikle “PSG – Aston Villa maçı hangi kanalda?”, “PSG – Aston Villa saat kaçta?” ve “UEFA Süper Kupa Finali TRT 1’den şifresiz mi yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte mücadeleye ilişkin yayıncı kanal, saat ve stadyum bilgileri...

PSG – ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG – Aston Villa UEFA Süper Kupa Finali, TRT 1 üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon ekranlarının yanı sıra TRT’nin dijital yayın platformları üzerinden de takip etmek mümkün olacak. Yayının şifresiz olması, mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler için önemli bir avantaj sağlayacak.

PSG – ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Süper Kupa Finali kapsamında oynanacak PSG – Aston Villa maçı 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Futbolseverler karşılaşma öncesindeki yayın programını TRT 1 üzerinden takip edebilecek.

TRT 1 HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

TRT 1, farklı televizyon platformlarında çeşitli kanal numaraları üzerinden izlenebiliyor. PSG – Aston Villa maçını TRT 1 ekranlarından takip etmek isteyen izleyiciler için platform bilgileri şöyle:

• Digiturk: 23. kanal

• D-Smart: 26. kanal

• Kablo TV: 22. kanal

• Tivibu: 22. kanal

• Turkcell TV+: 21. kanal

• Fil Box: 20. kanal

Platformlardaki kanal numaraları zaman içerisinde değişebildiğinden, izleyicilerin karşılaşma öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

PSG – ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

PSG ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa Finali, Avusturya'nın Salzburg kentindeki Red Bull Arena'da oynanacak. Avrupa futbolunun önemli organizasyonlarından biri olan Süper Kupa'da iki takım, sezonun ilk büyük kupalarından birini kazanmak için sahaya çıkacak.

PSG – ASTON VILLA MAÇI CANLI İZLE

PSG – Aston Villa karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler, mücadelenin yayın saati geldiğinde TRT 1 ekranlarından karşılaşmayı takip edebilecek. TRT 1'in internet üzerinden gerçekleştirdiği resmi canlı yayın seçenekleri de bulunuyor. Yayın bağlantısına TRT'nin resmi platformları üzerinden ulaşılabilir.

UEFA SÜPER KUPA FİNALİNDE KİM KAZANACAK?

PSG ile Aston Villa arasındaki mücadele, UEFA Süper Kupa'nın yeni sahibini belirleyecek. Karşılaşma öncesinde futbolseverler iki takımın performansını merak ederken, maç sonunda kupayı hangi ekibin kaldıracağı büyük merak konusu. PSG – Aston Villa maçının sonucu, karşılaşmanın ardından netlik kazanacak.

SÜPER KUPA’YI KİM KAZANDI?

Maç henüz sona ermedi.