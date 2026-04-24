Sunderland Nottingham Forest maçı hangi kanalda, Sunderland Nottingham Forest maçı nereden CANLI izlenir?

Ada futbolunda heyecan doruğa çıkarken, futbol tutkunları arama motorlarında "Sunderland - Nottingham Forest maçı nereden canlı izlenir, frekans bilgileri neler?" sorgularını yoğunlaştırdı. İngiltere’den gelen en son haberlere göre takımların sakat ve cezalı listeleri netleşirken, mücadelenin Türkiye’deki yayın platformu da belli oldu. Maçı hem televizyondan hem de mobil cihazlardan takip etmek isteyenler için canlı yayın linki ve dijital platform erişim detayları haberimizin devamında yer alıyor.

SUNDERLAND - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN? ADA'DA KRİTİK RANDEVU

İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerini karşı karşıya getiren Sunderland - Nottingham Forest mücadelesi için geri sayım başladı. Futbolseverlerin merakla beklediği bu zorlu karşılaşma, 24 Nisan 2026 Cuma günü oynanacak. Ligdeki sıralamayı doğrudan etkileyecek olan bu heyecan dolu maçın başlama vuruşu saat 22:00'de yapılacak.

SUNDERLAND - NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA? CANLI YAYIN BİLGİLERİ

İngiliz futbolunun kalbinin atacağı bu dev randevu, Türkiye'de yayıncı kuruluş olan beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak. Premier Lig tutkunları, Stadium of Light’tan gelecek canlı görüntüleri yüksek çözünürlük kalitesiyle beIN Sports ekranlarından takip edebilecek.

BEIN SPORTS 3 FREKANS VE PLATFORM NUMARALARI

Mücadeleyi televizyondan veya dijital mecralardan izlemek isteyen futbolseverler için platform bilgileri şu şekildedir:

• Digiturk: 79. kanal

• Kablo TV: 234. kanal

• Dijital: beIN Connect ve TOD TV uygulamaları üzerinden üyelik dahilinde internetten canlı izlenebilmektedir.

Yayın, Türksat uydusu üzerinden şifreli sinyal ile sunulmaktadır.

MAÇIN ADRESİ: IŞIK STADYUMU (STADIUM OF LIGHT)

Sunderland ev sahipliğinde gerçekleşecek olan müsabaka, İngiltere'nin ikonik arenalarından biri olan Stadium of Light (Işık Stadyumu)’nda oynanacak. Ev sahibi Sunderland, taraftar desteğini arkasına alarak galibiyete uzanmayı hedeflerken; Nottingham Forest zorlu deplasmandan kritik puanlar çıkarma mücadelesi verecek.

PREMİER LİG HEYECANI SAAT 22:00'DE BAŞLIYOR

Günün kapanış maçlarından biri olan bu karşılaşma, her iki takımın taktiksel savaşına sahne olacak. Cuma gecesini futbol keyfiyle geçirmek isteyen spor tutkunları için saat 22:00'de başlayacak olan bu mücadele, Premier Lig'in dinamik yapısını bir kez daha gözler önüne serecek. Takımların son durumu ve teknik direktörlerin stratejik hamleleri maçın sonucunu belirleyen ana unsurlar olacak.