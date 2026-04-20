Türk sinemasında son dönemin en dikkat çekici projelerinden biri olarak öne çıkan “Sultana” filmi, güçlü oyuncu kadrosu, ödüllü bir senaryoya dayanan hikâyesi ve dramatik anlatım diliyle şimdiden büyük bir merak uyandırmış durumda. Peki, Sultana filmi ne zaman çıkacak? Sultana filminin oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde.

SULTANA FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rodi Medya ve Saros Film iş birliğiyle sinema dünyasına kazandırılmaya hazırlanan “Sultana” filmi, şimdiden hem fragmanı hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Yapım tarafında paylaşılan resmi bilgilere ve yayınlanan tanıtım materyallerine göre film için net bir vizyon tarihi açıklanmış değil.

Ancak yapım ekibinin ve tanıtım sürecinin geldiği noktaya bakıldığında, “Sultana”nın çok yakında sinemalarda izleyiciyle buluşması bekleniyor. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyada oluşan yoğun ilgi, filmin vizyon takviminin kısa süre içinde netleşeceğine dair beklentileri de güçlendiriyor.

Özellikle 2025–2026 sinema sezonunda dramatik hikâyelere olan ilginin artması, “Sultana”yı yerli yapımlar arasında öne çıkaran en önemli etkenlerden biri olarak değerlendiriliyor. Yapımcıların stratejik olarak lansman sürecini dikkatle yürüttüğü ve filmin tanıtımını kademeli şekilde artırdığı görülüyor.

SULTANA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

“Sultana” filmi, güçlü hikâyesinin yanı sıra dev kadrosu ile de sinema gündeminde önemli bir yer ediniyor. Rodi Medya ve Saros Film ortak yapımı olan film, farklı karakter derinliklerine sahip oyuncuların performanslarıyla dikkat çekiyor.

Başrollerde yer alan isimler ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde öne çıkıyor:

Filmde Tuba Büyüküstün, “Meral” karakterine hayat vererek hikâyenin duygusal merkezlerinden birini oluşturuyor. Güçlü oyunculuğuyla tanınan Büyüküstün’ün performansı, fragmanda da en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı.

Genç kuşağın başarılı isimlerinden Derya Pınar Ak, “Anna” karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Karakterin hikâye içerisindeki dönüşümü, filmin dramatik yapısını destekleyen önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Seray Kaya ise “Tülay” karakteriyle kadroya dahil olarak hikâyeye güçlü bir dramatik katman ekliyor. Kaya’nın canlandırdığı karakterin, filmdeki çatışma dinamiklerinde kritik bir rol üstlendiği belirtiliyor.

Kadronun dikkat çeken diğer isimleri arasında Begüm Akkaya, Rojbin Erden, Itır Esen ve Şirin Sultan Saldamlı yer alıyor. Bu oyuncular, filmde direk dansçısı kadınların dünyasına odaklanan hikâyeyi taşıyan önemli karakterlere hayat veriyor. Yapım, bu yönüyle sadece bireysel hikâyeleri değil, aynı zamanda kolektif bir yaşam mücadelesini de beyaz perdeye aktarmayı hedefliyor.