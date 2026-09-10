Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile sevgilisi Sultan Acar arasındaki para trafiği, seyahat ve konaklama kayıtları ile SGK işlemlerine ilişkin ayrıntılar soruşturma dosyasına girdi. Acar’ın savcılıkta verdiği şüpheli sıfatındaki ifade ile Yetişkin’le arasındaki WhatsApp yazışmaları dosyada yer aldı. Sultan Acar kimdir? İsmail Yetişkin'in sevgilisi Sultan Acar ifadesinde ne dedi? Detaylar haberimizde.

SULTAN ACAR KİMDİR?

Sultan Acar, Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adı gündeme gelen ve dosyada İsmail Yetişkin’in sevgilisi olduğu belirtilen kişidir. Acar, savcılık ifadesinde Yetişkin ile sevgili olduklarını kabul etti.

Soruşturma dosyasında Acar ile Yetişkin arasındaki para alışverişleri, seyahat ve konaklama bilgileri ile Acar’ın SGK kaydına ilişkin ayrıntılar yer aldı. Acar da savcılık ifadesinde Yetişkin’den farklı dönemlerde para aldığını, bazı ödemelerin elden yapıldığını, bazı paraların ise Yetişkin’in talimatıyla şoförler aracılığıyla kendisine ulaştırıldığını belirtti.

Acar’ın ifadesine göre bu para hareketlerinin belediyedeki ihale, resmi ödeme veya rüşvet iddialarıyla bağlantısı bulunmuyor. Acar ve avukatı, söz konusu ilişkilerin sevgililik kapsamında gerçekleştiğini savundu.

İSMAİL YETİŞKİN'İN SEVGİLİSİ SULTAN ACAR İFADESİNDE NE DEDİ?

Sultan Acar, savcılık ifadesinde İsmail Yetişkin ile birlikteliğini kabul ederek, ilişki süresince kendisine farklı zamanlarda para verildiğini anlattı. Acar, bazı paraları doğrudan Yetişkin’den elden aldığını, bazı ödemelerin ise şoförler aracılığıyla kendisine ulaştırıldığını ifade etti.

Acar’ın beyanında Aykan, Deniz ve Serter isimli şoförlerin para teslimatlarında kullanıldığı belirtildi. Parayı en sık getiren kişinin Aykan Dalbudak olduğunu söyleyen Acar, Dalbudak’ın Yetişkin’in makam şoförü ve kardeşi olduğunu doğruladı.

Soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmalarında da para teslimatlarına ilişkin mesajlaşmalar yer aldı. Acar’ın Aykan’ın ne zaman gönderileceğini sorduğu, Yetişkin’in ise Aykan’ın yola çıktığını belirttiği mesajların ardından Acar’ın parayı aldığını ifade ettiği görüldü.

300 BİN TL'LİK KİRA ÖDEMESİ

Acar, savcılık ifadesinde Folkart Vega’daki evinin kirası ve kişisel ihtiyaçları için İsmail Yetişkin’in kendisine 300 bin TL verdiğini belirtti. Acar, bu parayla 6 aylık kira ödemesini bankadan gerçekleştirdiğini anlattı.

WhatsApp yazışmalarında da Acar’ın Yetişkin’den 300 bin TL getirmesini istediği ve parayı kredi kartı borçlarını kapatmak için kullanacağını söylediği görüldü.

Başka bir yazışmada ise Acar’ın ev kirası ve faturalarının yanı sıra ailesine para göndermek için 150 bin TL istediği, Yetişkin’in de bu talebe karşılık ödeme yapacağını belirttiği kayıtlara geçti.

Acar, ifadesinde söz konusu dönemde Yetişkin’in annesini kaybettiğini ancak kendisinin paraya ihtiyacı bulunduğu için talepte bulunduğunu söyledi.

RENAULT CLIO'NUN ÖDEMESİ

Sultan Acar’ın ifadesinde araç alımına ilişkin para hareketleri de yer aldı. Acar, Mart 2025’te 765 bin TL bedelle beyaz Renault Clio satın aldığını belirtti.

Acar’ın beyanına göre aracın ilk 300 bin TL’lik kısmını İsmail Yetişkin karşıladı. Kalan tutarın ise Acar ve şoför kardeşi Aykan tarafından ödendiği ifade edildi.

SEYAHAT VE KONAKLAMA KAYITLARI

Soruşturma dosyasında Antalya ve Muğla/Bodrum başta olmak üzere farklı şehirlerdeki konaklamalara ilişkin kayıtlar da incelendi. Acar, kendisine gösterilen otel kayıtlarının tamamının doğru olduğunu söyledi.

Bazı seyahatlerin Seferihisar Belediyesine ait Skoda marka resmi araçla gerçekleştirildiğini belirten Acar, konaklama ve seyahat giderlerinin çoğunlukla Yetişkin tarafından nakit karşılandığını ifade etti.

Otel kayıtlarında Acar’ın şoförler Aykan Dalbudak ve Serter Özboyuk ile aynı odada görünmesine ilişkin de soru yöneltildi. Acar, Yetişkin’in seyahatlerde genellikle iki oda tuttuğunu, kayıtlarda farklı isimler bulunmasına rağmen gerçekte Yetişkin ile aynı odada kaldıklarını belirtti.

Dosyaya giren WhatsApp yazışmalarında da Yetişkin’in Acar ile konaklamasına ilişkin mesajlarının bulunduğu aktarıldı.

FİİLEN ÇALIŞMADAN SİGORTALI GÖSTERİLDİĞİ İDDİASI

Soruşturmanın dosyaya yansıyan başlıklarından biri de Sultan Acar’ın SGK kaydı oldu.

WhatsApp yazışmalarında İsmail Yetişkin’in, Acar’ın sigortasının yatırıldığını belirttiği mesaj yer aldı. Acar ise savcılık ifadesinde, Yetişkin’in ricası üzerine Zeki Seyyar’a ait işyerinde sigortalı gösterildiğini söyledi.

Acar, söz konusu işyerinde fiilen hiç çalışmadığını ve Zeki Seyyar’ı hayatında yalnızca bir kez gördüğünü ifade etti.

Dosyadaki bilgilere göre Acar’ın bu işyerinde 2 yıl boyunca sigortalı gösterildiği ve adına 210.428,61 TL sigorta primi tahakkuk ettirildiği belirtildi.

BELEDİYEYE GELEN İCRA YAZIŞMALARA YANSIDI

Soruşturma kapsamında incelenen WhatsApp mesajlarında belediyeye ilişkin bazı yazışmalar da yer aldı.

3 Ekim 2025 tarihli mesajlaşmada İsmail Yetişkin’in, kendisinin yokluğunda belediyeye icra geldiğini ve 460 bin TL tutarından söz ettiği görüldü. Acar’ın ise Yetişkin’e para taleplerine ilişkin yanıt verdiği kayıtlara geçti.

Söz konusu yazışmalar soruşturma dosyasına dahil edildi.

Dosyaya giren başka bir WhatsApp yazışmasında Yetişkin’in yurt dışından rulet masasına ait bir fotoğraf gönderdiği ve 200 Euro kâr ettiğini belirttiği aktarıldı.

Acar’ın ise bu mesaj üzerine Yetişkin’e kumarla ilgili soru yönelttiği görüldü.

UĞUR DÜNDAR'IN ADI GEÇEN YAZIŞMA

İsmail Yetişkin’in günlük programından bahsettiği bir başka WhatsApp mesajında gazeteci Uğur Dündar’ın adı da geçti.

Yetişkin’in mesajında Uğur Dündar’ın geleceğini ve kendisiyle yaklaşık bir saat ilgilenmesi gerektiğini belirttiği, ardından nikah kıyacağını yazdığı aktarıldı.

Söz konusu mesajda Uğur Dündar’a yönelik herhangi bir suç isnadı bulunmadığı belirtildi.

"BELEDİYE İŞLERİNE DAHİL OLMADIM"

Sultan Acar ve avukatı, savcılık ifadesinde İsmail Yetişkin ile arasındaki para, araç, seyahat ve konaklama ilişkisini kabul etti. Ancak Acar’ın belediyedeki ihaleler, resmi ödemeler veya rüşvet iddialarıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savunduğu belirtildi.

Acar, soruşturma dosyasına yansıyan para hareketlerinin sevgililik ilişkisi kapsamında gerçekleştiğini ifade etti. Böylece Acar’ın savcılık ifadesinde özellikle belediyenin işleyişine ve soruşturma kapsamındaki iddialara dahil olmadığı yönündeki savunması öne çıktı.