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3 eski arkadaş yıllar sonra buluştu! İlk sınav Galatasaray'a karşı

3 eski arkadaş yıllar sonra buluştu! İlk sınav Galatasaray'a karşı Haber Videosunu İzle
3 eski arkadaş yıllar sonra buluştu! İlk sınav Galatasaray'a karşı
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Kocaelispor'da Selçuk İnan'ın teknik ekibine Umut Bulut da katıldı. Umut Bulut, futbolculuk döneminde aynı formayı giydiği Selçuk İnan ve Olcan Adın'la yıllar sonra Kocaelispor'da buluşurken üç eski Galatasaraylı ismin birlikte çıkacağı ilk maçın sarı-kırmızılılara karşı olması dikkat çekti.

  • Umut Bulut, Kocaelispor'da Teknik Direktör Selçuk İnan'ın ekibinde göreve başladı.
  • Selçuk İnan, Olcan Adın ve Umut Bulut, futbolculuk dönemlerinde Galatasaray forması giydi.
  • Kocaelispor, 13 Eylül Pazar günü saat 20.00'de RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk olacak.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Kocaelispor'da teknik heyete yeni bir isim katıldı. Umut Bulut, Teknik Direktör Selçuk İnan'ın ekibinde göreve başladı. 43 yaşındaki eski milli futbolcu, Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda teknik ekiple birlikte sahaya çıktı.

YILLAR SONRA AYNI EKİPTE BULUŞTULAR

Umut Bulut'un göreve başlamasıyla birlikte Selçuk İnan, Olcan Adın ve Umut Bulut'un yolları bu kez Kocaelispor'da kesişti. Selçuk İnan'ın teknik ekibinde Olcan Adın da yardımcı antrenör olarak görev yapıyor. Futbolculuk döneminde çeşitli takımlarda yolları kesişen üç isim, artık Kocaelispor'un başarısı için birlikte çalışacak.

SELÇUK İNAN İLE UMUT BULUT 273 MAÇTA BİRLİKTE OYNADI

Selçuk İnan ile Umut Bulut, futbolculuk kariyerlerinde Trabzonspor, Galatasaray ve A Milli Takım'da birlikte forma giydi. Kariyer istatistiklerine göre ikili, üç farklı takımda toplam 273 resmi karşılaşmada aynı sahada yer aldı. Selçuk İnan ile Olcan Adın ise futbolculuk dönemlerinde 83 maçta birlikte oynadı. İki isim daha sonra teknik adamlık kariyerlerinde de birlikte çalışmayı sürdürdü.

KADERİN CİLVESİ: İLK MAÇ GALATASARAY'A KARŞI

Üç ismin Kocaelispor'da buluşmasını daha da dikkat çekici hale getiren ise ilk karşılaşmanın rakibi oldu. Selçuk İnan, Olcan Adın ve Umut Bulut'un üçü de futbolculuk dönemlerinde Galatasaray forması giydi. Umut Bulut'un teknik ekibe katılmasının hemen ardından Kocaelispor, 13 Eylül Pazar günü saat 20.00'de RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk olacak. Böylece yıllar sonra Kocaelispor çatısı altında yeniden bir araya gelen üç eski Galatasaraylı, yeni görevlerindeki ilk sınavlarından birini eski takımlarına karşı verecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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