Süleyman Dilbirliği kimdir, öldü mü? Astsubay Süleyman Dilbirliği hangi savaşta savaştı?

Gerçek bir yaşam öyküsünden sinemaya uyarlanan "Ayla" filmiyle tanınan Süleyman Dilbirliği, Kore Savaşı'nda görev almış Türk askerlerinden biridir. Savaş sırasında yetim kalan Koreli bir çocuğu sahiplenmesiyle hafızalara kazınan Dilbirliği'nin hayatı ve askeri geçmişi, yıllar sonra geniş kitleler tarafından merak konusu oldu.

SÜLEYMAN DİLBİRLİĞİ KİMDİR?

Süleyman Dilbirliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak görev yapmış, Kore Savaşı'na katılmış bir Türk askeridir. 1 Ocak 1926 tarihinde dünyaya gelen Dilbirliği, özellikle Kore Savaşı sırasında yaşadığı insanlık hikâyesiyle Türkiye'de ve dünyada tanınmıştır. Onun bu dokunaklı hikâyesi, 2017 yapımı "Ayla" filmiyle geniş kitlelere ulaşmıştır.

KORE SAVAŞI VE AYLA İLE TANIŞMASI

1950 yılında Kore Savaşı'na giden Süleyman Dilbirliği, savaşın yıkıcı ortamında ailesini kaybetmiş 5 yaşındaki küçük bir Koreli kız çocuğuyla karşılaştı. Ona "Ayla" adını verdi ve savaş süresince onu koruyup kolladı. Kısa sürede aralarında güçlü bir baba–kız bağı oluştu. Dilbirliği, Ayla'yı öz kızı gibi sahiplenerek savaşın ortasında ona güvenli bir alan sundu.

AYLA'YI TÜRKİYE'YE GETİRME ÇABASI

Süleyman Dilbirliği, Ayla'yı savaş sonrasında Türkiye'ye götürmek istedi. Ancak dönemin yasal düzenlemeleri buna izin vermedi. Ayrılık her ikisi için de oldukça zor oldu. Buna rağmen, aralarındaki bağ yıllar geçse de hiç kopmadı ve hikâyeleri hafızalarda yaşamaya devam etti.

60 YIL SONRA DUYGUSAL BULUŞMA

Kore Savaşı'nın ardından yaklaşık 60 yıl geçtikten sonra, Süleyman Dilbirliği ve manevi kızı Ayla yeniden bir araya geldi. Bu anlamlı buluşma, Güney Kore'nin başkenti Seul'de yer alan Ankara Parkı'nda gerçekleşti. Yıllar sonra gelen bu kavuşma, izleyenleri derinden etkileyen unutulmaz anlara sahne oldu.

AYLA FİLMİ VE HİKÂYENİN BEYAZ PERDEYE TAŞINMASI

Süleyman Dilbirliği ile Ayla'nın yaşadığı bu gerçek hikâye, 2017 yılında çekilen "Ayla" filmiyle sinemaya uyarlandı. Film, savaşın ortasında filizlenen bir baba–kız sevgisini ve insanlığın evrensel değerlerini güçlü bir şekilde anlattı. Yapım, hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda büyük ilgi gördü.

ÖLÜMÜ

Süleyman Dilbirliği, 7 Aralık 2017 tarihinde İstanbul'da tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde 91 yaşında hayatını kaybetti. Ardında, sınırları aşan bir sevgi hikâyesi ve unutulmayacak bir insanlık mirası bıraktı.