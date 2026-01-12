Sude Yalçınkaya kimdir? Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Sosyal medyada hızla popülerleşen Sude Yalçınkaya, babası ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ile olan samimi paylaşımları ve eğlenceli içerikleriyle dikkat çekiyor. Takipçileri, genç fenomenin hayatı, yaşı, memleketi ve yaptığı işleri merak ediyor. Sude Yalçınkaya kimdir, ne iş yapıyor ve hayatına dair bilinmeyenler haberin devamında…

SUDE YALÇINKAYA KİMDİR?

Sude Yalçınkaya, 2002 doğumlu sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisidir. Instagram'da @sudeyaalcinkaya kullanıcı adıyla paylaşımlar yapıyor ve YouTube kanalında eğlenceli videolar yayınlıyor. Babası Mehmet Yalçınkaya ile çektiği videolarla dikkat çekiyor.

SUDE YALÇINKAYA KAÇ YAŞINDA?

2026 yılı itibarıyla 24 yaşındadır.

SUDE YALÇINKAYA NERELİ?

Türkiye'de doğmuştur; babası Mehmet Yalçınkaya'nın memleketi Bolu'dur.

SUDE YALÇINKAYA NE İŞ YAPIYOR?

Sude Yalçınkaya, sosyal medya içerik üreticisi olarak Instagram ve YouTube üzerinden takipçileriyle etkileşimde bulunuyor. Eğlenceli videolar ve samimi paylaşımlarla genç kitlenin ilgisini çekiyor.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya, 1974 doğumlu Türkiye'nin önde gelen şeflerinden biridir. MasterChef Türkiye jürisi olarak tanınan Mehmet Şef, ulusal ve uluslararası gastronomi alanında pek çok başarıya imza atmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır, Sude Yalçınkaya onun kızıdır.