Su Kutlu kimdir? Su Kutlu kaç yaşında, nereli?

Televizyon dizilerinden sinema filmlerine uzanan kariyeriyle dikkat çeken Su Kutlu, yeniden merak edilen isimler arasına girdi. Yer aldığı yapımlar ve canlandırdığı karakterlerle izleyicinin hafızasında yer edinen oyuncunun hayatı, yaşı ve memleketi araştırılıyor. Peki, Su Kutlu kimdir? Su Kutlu kaç yaşında, nereli?

Reklam filmleriyle başladığı ekran yolculuğunu başarılı dizi ve sinema projeleriyle sürdüren Su Kutlu, son dönemde yeniden gündeme geldi. Oyunculuk kariyeri boyunca farklı karakterlere hayat veren Kutlu'nun özel yaşamı da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Su Kutlu'nun kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu soruları araştırılırken, oyuncunun kariyerine dair ayrıntılar dikkat çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SU KUTLU KİMDİR?

Su Kutlu, 1991 yılında İstanbul'da doğan dizi ve sinema oyuncusudur. Eğitim hayatını liseden sonra sürdürmeyen Kutlu, profesyonel bir oyunculuk okuluna gitmemiş olsa da özel oyuncu koçlarıyla çalışarak sektöre adım attı. Kameralarla ilk kez reklam filmleri aracılığıyla tanışan Su Kutlu, kısa sürede televizyon dizilerinde rol almaya başladı. Doğal oyunculuğu ve farklı projelerde yer almasıyla dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

SU KUTLU KAÇ YAŞINDA?

1991 doğumlu olan Su Kutlu, 2026 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

SU KUTLU NERELİ?

Su Kutlu, İstanbul doğumludur ve aslen İstanbulludur.

SU KUTLU'NUN KARİYERİ

Su Kutlu'nun oyunculuk kariyeri, 2012 yılında Eti Maximus reklam filminde rol almasıyla başladı. Aynı yıl, Haluk Bilginer ve Ebru Özkan'ın başrollerinde yer aldığı "Hayatımın Rolü" dizisiyle ilk kez bir televizyon dizisinde oynadı. Bu yapım, onun ekran yolculuğundaki önemli başlangıçlardan biri oldu.

2013 yılında "Ali Ayşe'yi Seviyor" dizisinde Nazlı karakterini canlandıran Su Kutlu, aynı yıl Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan "Çalıkuşu" dizisinde Fahriye Evcen ve Burak Özçivit gibi isimlerle birlikte rol aldı.

2014'te başlayan "Güzel Köylü" dizisinde başrollerden birini üstlenerek daha geniş kitlelerce tanındı. Ancak 2015 yılında dizi sürecinde yaşanan bir olay nedeniyle projeden ayrıldı.

Kariyeri boyunca "Arkadaşlar İyidir", "Seviyor Sevmiyor", "Söz", "Bir Mucize Olsun", "Tek Yürek" gibi birçok televizyon dizisinde rol alan Su Kutlu, sinema projelerinde de yer aldı. "Kayıp İnci", "Aile Arasında" ve "Birlikte Öleceğiz" filmleri, sinema kariyerindeki dikkat çeken yapımlar arasında bulunuyor.

Son olarak dijital platformda yayınlanan "Orta Kafa Aşk" dizisinde Selin karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Farklı türlerdeki projelerde yer alması ve uzun soluklu ekran deneyimiyle Su Kutlu, Türk televizyon ve sinema dünyasında kendine özgü bir kariyer çizgisi oluşturmuştur.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
