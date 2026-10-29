Stuttgart’ta kim sakat? Demirovic, Deniz Undav, Stiller ve Sauer sakat mı? Stuttgart’ın Galatasaray maçındaki eksikleri

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında salı günü RAMS Park’ta Stuttgart’ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Stuttgart, orta saha oyuncusu Angelo Stiller ile kanat oyuncusu Leo Sauer’in sakatlıkları nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı. İki oyuncu da Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Transfermarkt verilerine göre Deniz Undav, Dan-Axel Zagadou, Josha Vagnoman, Justin Diehl ve Tiago Tomás da Stuttgart’ın eksik listesinde görünüyor. Golcü Ermedin Demirovic’in ise sakatlığı bulunmuyor. İşte Stuttgart’ın sakat ve eksik oyuncuları.

STİLLER VE SAUER SAKATLANDI

Stuttgart, Angelo Stiller’ın kasık bölgesindeki, Leo Sauer’in ise kalça bölgesindeki sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı. İki oyuncunun da Galatasaray karşısında forma giyemeyeceği belirtildi.

ANGELO STİLLER KİMDİR?

Angelo Stiller, Stuttgart’ın orta sahadaki en önemli isimlerinden biri. 25 yaşındaki Alman ön libero, takımın oyun kurulumunda kilit rol üstleniyor. Stiller, yaklaşık 45 milyon euroluk piyasa değeriyle Stuttgart kadrosunun en değerli oyuncusu olarak öne çıkıyor.

LEO SAUER KİMDİR?

Leo Sauer, Stuttgart’ın 20 yaşındaki Slovak sol kanat oyuncusu. Hollanda ekibi Feyenoord’dan transfer edilen genç oyuncunun piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

DENİZ UNDAV SAKAT MI?

Transfermarkt verilerine göre Stuttgart’ın golcüsü Deniz Undav da eksik oyuncular arasında görünüyor. Undav’ın sakatlığının türüne ve Galatasaray maçına yetişip yetişmeyeceğine ilişkin kulüpten resmi bir açıklama yapılmadı. 30 yaşındaki Alman santrforun durumu, maç öncesi açıklanacak kadroyla netlik kazanacak.

DEMİROVİC SAKAT MI?

Hayır. Stuttgart’ın Bosna-Hersekli golcüsü Ermedin Demirovic’in sakatlığı bulunmuyor. 28 yaşındaki santrforun, Galatasaray karşısında forma giymesine engel bir durumu görünmüyor.

STUTTGART’IN DİĞER EKSİKLERİ

Transfermarkt verilerine göre Stuttgart’ta Stiller, Sauer ve Undav’ın yanı sıra savunma oyuncusu Dan-Axel Zagadou, sağ bek Josha Vagnoman, sol kanat Justin Diehl ve sağ kanat Tiago Tomás da eksik listesinde yer alıyor. Bu oyuncuların Galatasaray maçındaki durumuna ilişkin kesin bilgi, Stuttgart’ın maç öncesi açıklayacağı kafeyle belli olacak.

STUTTGART’IN TÜRK OYUNCULARI

Stuttgart kadrosunda Türk kökenli oyuncular da bulunuyor. Takımın kaptanlarından Atakan Karazor ön libero pozisyonunda görev yaparken, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Ertuğrul Yiğit de Stuttgart’ın genç yetenekleri arasında yer alıyor. Golcü Deniz Undav da Türk kökenli bir futbolcu olarak biliniyor.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında 3 Kasım 2026 Salı günü RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde aldığı galibiyetin ardından Avrupa’da da taraftarı önünde kritik bir sınava çıkacak.