Stuttgart Freiburg maçı hangi kanalda, Stuttgart Freiburg nereden CANLI izlenir?

Almanya Kupası heyecanını yakından takip eden spor tutkunları, haftanın en zorlu eşleşmesi olan Stuttgart - Freiburg mücadelesi için geri sayıma geçti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu dev karşılaşma öncesi arama motorlarında "Stuttgart Freiburg maçı nereden canlı izlenir, Türkiye'de resmi yayıncısı kim?" araştırmaları hız kazandı. Kupa yolunda hataya yer olmayan bu dev kapışmanın kanal bilgileri, frekans detayları ve tüm maç öncesi gelişmelerini sizler için derledik.

STUTTGART FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? ALMANYA KUPASI’NDA YARI FİNAL HEYECANI

Almanya Kupası’nda (DFB Pokal) finale giden yolun en kritik duraklarından biri olan Stuttgart - Freiburg mücadelesi için geri sayım sona erdi. Kupada yarı final aşamasına kadar yükselen iki dev ekip, Berlin’deki büyük finale adını yazdırmak için kozlarını paylaşıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu dev randevu, 23 Nisan 2026 Perşembe günü (bu akşam) gerçekleştirilecek. Futbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen müsabakanın başlama düdüğü saat 21:45’te çalacak.

STUTTGART FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?

Almanya Kupası heyecanını evlerinize taşıyacak yayıncı kuruluş belli oldu. Stuttgart ile Freiburg arasındaki bu nefes kesen yarı final karşılaşması, Sıfır TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şifresiz yayın seçeneğiyle futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek olan maç, yüksek görüntü kalitesiyle sporseverlere futbol şöleni yaşatacak.

SIFIR TV CANLI İZLE: FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Almanya’nın bu iki köklü kulübünün mücadelesini Sıfır TV üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, kanala şu yollarla erişim sağlayabilir:

• Uydu: Türksat uydusu üzerinden şifresiz erişim.

• İnternet: Sıfır TV’nin resmi web sitesi ve dijital yayın platformları.

• Platformlar: Uydu alıcıları ve internet tabanlı televizyon uygulamaları üzerinden ücretsiz izleme imkanı.

MAÇ NEREDE OYNANACAK? MERCEDES-BENZ ARENA’DA DEV BULUŞMA

Bu tarihi yarı final müsabakasına Stuttgart şehri ev sahipliği yapıyor. Stuttgart ve Freiburg takımları, Almanya'nın en ikonik stadyumlarından biri olan Mercedes-Benz Arena’da karşı karşıya gelecek. Stuttgart’ın ev sahibi olma avantajını kullanmak isteyeceği, Freiburg’un ise deplasmanda final vizesi arayacağı bu maçta tribünlerin tamamen dolması ve muazzam bir atmosfer oluşması bekleniyor.

FİNALE BİR ADIM KALA: KİM KAZANACAK?

Almanya Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelecek olan iki ekip için de bu maç sezonun en önemli sınavlarından biri niteliğinde. Stuttgart, taraftar desteğiyle saha avantajını kullanıp finale yürümek isterken; disiplinli oyunuyla bilinen Freiburg, rakibini eleyerek kupaya bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. 90 dakika sonunda eşitlik bozulmazsa, maç uzatmalara ve gerekirse penaltı atışlarına gidecek. Bu akşam saat 21:45’te başlayacak olan bu futbol savaşını sakın kaçırmayın!