Sturm Graz Fenerbahçe kaç kaç, Sturm Graz Fenerbahçe maçı bitti mi, Sturm Graz Fenerbahçe MAÇ SKORU ne?

Sturm Graz- Fenerbahçe karşılaşmasının sonucu ve canlı skor bilgisi maç saatinin gelmesiyle birlikte yakından takip edilecek. Sarı-lacivertli ekip, Avusturya deplasmanında ilk maçta elde ettiği avantajı koruyarak Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. İşte Sturm Graz- Fenerbahçe maçının canlı skoruna ve maç sonucuna ilişkin merak edilenler...

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI TV100’DE Mİ?

Uefa Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Avrupa arenasındaki kritik mücadelede Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler ise “Sturm Graz Fenerbahçe maçı hangi kanalda?”, “Sturm Graz Fenerbahçe maçı TV100’de mi?” ve “S Sport Plus Sturm Graz Fenerbahçe maçı canlı nasıl izlenir?” sorularının yanıtını araştırıyor.

Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşmasının yayın bilgileri, maç saati ve oynanacağı stadyum belli oldu. Mücadele TV100 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe taraftarlarının yakından takip edeceği karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar haberimizde...

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sturm Graz ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme karşılaşmasının yayın adresleri belli oldu. Kritik mücadele TV100 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Taraftarlar maç saatinde tercih ettikleri platform üzerinden Fenerbahçe'nin Avrupa sınavını takip edebilecek.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI S SPORT PLUS'TA MI?

Karşılaşmayı S Sport Plus üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, Sturm Graz-Fenerbahçe maçını internet üzerinden canlı izleyebilecek. S Sport Plus, internet üzerinden şifreli yayın hizmeti sunuyor. Bu nedenle mücadeleyi platformdan takip etmek isteyen izleyicilerin gerekli aboneliğe sahip olması gerekiyor.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI TV100'DE Mİ?

Sturm Graz-Fenerbahçe maçı TV100 ekranlarından canlı yayınlanacak. TV100; Digiturk 37, D Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47 ve Turkcell TV+ 37. kanallardan izlenebiliyor. Kanal aynı zamanda Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak takip edilebiliyor.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme karşılaşması 11 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında yoluna devam edebilmek için Avusturya temsilcisi karşısında mücadele edecek.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşmanın başlama saati de belli oldu. Sturm Graz-Fenerbahçe maçı 21.30'da başlayacak. Taraftarlar, karşılaşma saatinde TV100 veya S Sport Plus yayınları üzerinden mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sturm Graz-Fenerbahçe mücadelesi Avusturya'da oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme karşılaşmasına Graz kentindeki Merkur-Arena Stadyumu ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe, Avrupa'daki önemli karşılaşmada deplasmanda Sturm Graz karşısında sahaya çıkacak.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin merak edilen bilgiler şöyle:

• Maç: Sturm Graz - Fenerbahçe

• Tarih: 11 Ağustos 2026 Salı

• Saat: 21.30

• Yayın: TV100, S Sport Plus

• Stadyum: Merkur-Arena

• Şehir: Graz, Avusturya

Futbolseverler, 11 Ağustos Salı günü saat 21.30'da başlayacak Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşmasını TV100 üzerinden şifresiz, S Sport Plus üzerinden ise internet yayını aracılığıyla takip edebilecek.

STURM GRAZ FENERBAHÇE KAÇ KAÇ?

Sturm Graz Fenerbahçe maçı henüz başlamadı.