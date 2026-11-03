STU hangi takım, STU açılımı ne, STU Stuttgart mı?

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Maç öncesinde STU yazısını gören bazı futbolseverler bunun ayrı bir takım olup olmadığını merak etti. Yanıt net: STU, Bundesliga ekibi VfB Stuttgart'ın kısaltması. Galatasaray - Stuttgart karşılaşması bu akşam saat 20.45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

STU HANGİ TAKIM?

STU, Almanya'nın Stuttgart kentini temsil eden VfB Stuttgart takımının kısaltması. Maç yayınlarında, skor grafiklerinde ve puan tablolarında takım adı yer kazanmak için üç harfle gösteriliyor.

STU AÇILIMI NE?

STU kısaltması, Stuttgart isminin ilk üç harfinden oluşuyor. Kulübün tam adı ise VfB Stuttgart 1893. VfB, Almanca Verein für Bewegungsspiele ifadesinin kısaltması olarak biliniyor ve kulüp 1893 yılında kurulmuş.

STU STUTTGART MI?

Evet, STU Stuttgart demek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 4. hafta rakibi olan takım, tabloda ve yayın ekranlarında bu şekilde gösteriliyor.

STUTTGART ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Stuttgart, lig aşamasının 3. haftası sonunda 7 puanla 6. sırada yer alıyordu. Teknik direktör Sebastian Hoeness yönetimindeki takım, Galatasaray maçına da iddialı bir performansla çıkıyor. Transfermarkt verilerine göre Stuttgart'ın kadro değeri yaklaşık 399,45 milyon euro seviyesinde.

GALATASARAY - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma 3 Kasım Salı akşamı saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak. Maç TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak, ayrıca tabii platformundan da takip edilebilecek.