Strasbourg Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, Strasbourg Rayo Vallecano maçı nereden CANLI izlenir?

UEFA Konferans Ligi Yarı Final rövanş heyecanı kapsamında bu akşam saat 22.00’de başlayacak olan Strasbourg - Rayo Vallecano maçı nereden canlı izlenir? sorusu, sporseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden naklen yayınlanacak olan bu dev mücadele, futbolseverlere yüksek çözünürlüklü ve kesintisiz maç keyfi sunacak. İlk maçtaki avantajını korumak isteyen Rayo Vallecano ile saha ve seyirci avantajını kullanmak isteyen Strasbourg arasındaki bu kritik 90 dakikanın tüm ayrıntıları haberimizde.

STRASBOURG - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde finale giden yolda heyecan zirve yapıyor! Yarı finalin en kritik randevularından birinde Fransa temsilcisi Strasbourg, İspanyol ekibi Rayo Vallecano’yu konuk ediyor. Avrupa’nın zirvesine bir adım daha yaklaşmak isteyen iki ekibin bu amansız mücadelesi öncesinde futbolseverler, "Strasbourg - Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte 7 Mayıs 2026 Perşembe günü oynanacak dev karşılaşmanın tüm detayları...

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final heyecanında tansiyon yükseliyor. Strasbourg ile Rayo Vallecano arasındaki bu kritik rövanş mücadelesi, 07 Mayıs 2026 Perşembe günü (bu akşam) oynanacak. Final biletinin sahibini bulacağı bu dev maçın başlama saati ise Türkiye saati ile 22:00 olarak açıklandı.

STRASBOURG - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Avrupa kupalarındaki heyecanı dijital dünyada sporseverlerle buluşturan TRT, bu akşamki yarı final rövanşını da platformu üzerinden yayınlıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler için yayın kanalı bilgisi şu şekildedir:

• tabii Spor 2: TRT’nin dijital platformu olan tabii üzerinden, internet bağlantısı olan tüm cihazlardan şifreli/üyelik dahilinde izlenebilecektir.

TABİİ SPOR 2 CANLI İZLEMEK İÇİN PLATFORM BİLGİLERİ

Mücadeleyi kesintisiz ve HD kalitesinde takip etmek isteyen futbolseverler, TRT’nin dijital platformu olan tabii üzerinden yayına ulaşabilirler:

• Nasıl İzlenir: Bilgisayar üzerinden web tarayıcısıyla, mobil cihazlarda ise "tabii" uygulamasını indirerek platforma giriş yapabilirsiniz. Canlı yayın sekmesi üzerinden tabii Spor 2 kanalını seçerek maç heyecanına ortak olabilirsiniz.

• Dijital Erişim: Yayınlar internet üzerinden dijital akışla sunulduğu için klasik uydu frekansı yöntemiyle izlenememektedir; ancak Turkcell TV+ gibi platformların 75. kanalından erişim sağlanabilmektedir.

DEV YARI FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Strasbourg ve Rayo Vallecano arasındaki bu tarihi randevuya Fransa ev sahipliği yapıyor. Karşılaşma, Strasbourg’un meşhur stadı olan Stade de la Meinau’da oynanacak. Kendi seyircisi önünde avantajlı bir skorla finale yürümek isteyen Strasbourg, İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano karşısında galibiyet arayacak.

KONFERANS LİGİ’NDE FİNAL YOLU

Bu akşam Fransa’da oynanacak 90 dakikanın sonunda turu geçmeyi başaran ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi büyük finalinde yer alma hakkı kazanacak. Aynı saatte oynanacak olan diğer yarı final maçında Crystal Palace ve Shakhtar Donetsk karşı karşıya gelecek; bu mücadele ise TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Avrupa futbolunun kalbinin attığı bu gecede, kesintisiz maç keyfi için saat 22:00'de ekran başında olmayı unutmayın!