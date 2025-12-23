Stajyer maaşı 2026'da ne kadar olacak?

Asgari ücret artışıyla birlikte staj yapan öğrencilerin maaşları da yeniden hesaplandı. 2026 yılına girerken zamlı stajyer ücretleri ve ödeme takvimi merak edilen başlıklar arasında yer aldı.

STAJYER MAAŞI 2026 NE KADAR OLACAK?

2026 yılı için belirlenen asgari ücret artışı, stajyer maaşlarını da doğrudan etkiledi. Asgari ücret zammı öncesinde 6 bin 631 TL olarak ödenen stajyer maaşlarına, asgari ücrette uygulanan yüzde 27 oranındaki artış yansıtıldı. Yapılan hesaplamayla birlikte stajyerlerin alacağı en düşük ücret yeniden belirlendi.

Bu kapsamda, 2026 yılı itibarıyla geçerli olacak en düşük stajyer maaşı 8 bin 421 TL seviyesine yükseldi. İşletmelerde beceri eğitimi alan lise öğrencileri ile üniversite öğrencileri, yeni yılda staj yaptıkları süre boyunca bu tutar üzerinden ödeme alacak. Güncellenen rakam, asgari ücret artışı sonrası stajyerler için geçerli olacak taban ücreti oluşturuyor.

ZAMLI STAJYER MAAŞLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Zamlı stajyer maaşlarının hangi tarihten itibaren ödeneceği de öğrencilerin yakından takip ettiği konular arasında yer aldı. Yapılan düzenlemeye göre yeni stajyer ücret tarifesi, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu tarihten sonra yapılan staj çalışmaları için ödemeler zamlı tutar üzerinden hesaplanacak.

Stajyerler, Ocak ayı içerisinde yaptıkları çalışmaların karşılığı olan maaşlarını kurumların kendi ödeme takvimlerine göre alacak. Buna göre zamlı stajyer maaşlarının, Ocak ayının sonunda ya da Şubat ayının başında öğrencilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.