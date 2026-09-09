Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kapsamında karşı karşıya geldiği Sporting Lizbon, Portekiz futbolunun köklü kulüpleri arasında yer alıyor. Sporting Clube de Portugal adıyla bilinen kulüp, Lizbon merkezli olarak faaliyet gösteriyor. Cristiano Ronaldo ve Luís Figo gibi dünya futbolunda iz bırakan isimleri yetiştiren Sporting Lizbon, kadro değeriyle de dikkat çekiyor. Peki,Sporting Lizbon güncel kadro değeri nedir? Sporting Lizbon hangi ligde oynuyor, nerenin takımı? Detaylar...

SPORTING LİZBON GÜNCEL KADRO DEĞERİ NEDİR?

Transfermarkt verilerine göre Sporting Lizbon güncel kadro değeri 378 milyon Euro olarak belirtiliyor. Bu değer, kulübün mevcut oyuncu grubunun toplam piyasa değerini ifade ediyor.

SPORTING LİZBON NERENİN TAKIMI?

Sporting Lizbon, Portekiz'in başkenti Lizbon'un takımıdır. Kulübün tam adı Sporting Clube de Portugal'dır. 1906 yılında kurulan Sporting Clube de Portugal, Lizbon merkezli bir spor kulübü olarak faaliyet gösteriyor.

Kulübün ana renkleri yeşil ve beyazdır. Sporting Lizbon, karşılaşmalarını Lizbon'da bulunan Estádio José Alvalade'de oynuyor. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre günümüzde kullanılan stadyum 6 Ağustos 2003 tarihinde açıldı ve toplam kapasitesi 50 binin üzerindedir.

Sporting Lizbon'un futbol tarihindeki önemli isimler arasında Cristiano Ronaldo ve Luís Figo da bulunuyor. Kulübün resmi tarihçesinde Cristiano Ronaldo'nun Estádio José Alvalade'nin açılış karşılaşmasındaki performansının ardından İngiltere'ye transfer olduğu da belirtiliyor.

SPORTING LİZBON HANGİ LİGDE OYNUYOR

Sporting Lizbon, Portekiz'in en üst düzey futbol organizasyonu olan Liga Portugal'da, diğer adıyla Primera Liga'da mücadele ediyor.