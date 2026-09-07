UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun ilk hafta karşılaşmaları başlıyor. Türkiye’yi Avrupa’nın en büyük kulüp organizasyonunda temsil eden Galatasaray, lig aşamasındaki ilk maçında Portekiz ekibi Sporting’e konuk olacak. Mücadele öncesinde UEFA tarafından yapılan hakem ataması da belli oldu. Peki, Sporting Galatasaray maçının hakemi kim? Espen Eskas kimdir, kaç yaşında, nereli? Espen Eskas daha önce Galatasaray maçı yönetti mi? Detaylar haberimizde.

SPORTING GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Sporting ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ilk hafta mücadelesini Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

UEFA’nın yaptığı hakem görevlendirmesiyle birlikte karşılaşmanın saha hakem ekibi de belli oldu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki yeni sezonun ilk karşılaşmasında Portekiz deplasmanında mücadele edecek ve karşılaşmada düdük Norveç Futbol Federasyonu hakemi Eskas’ta olacak.

UEFA’nın 2026-2027 sezonu fikstüründe Sporting CP ile Galatasaray arasındaki karşılaşmanın 9 Eylül 2026 tarihinde oynanacağı belirtiliyor.

ESPEN ESKAS’IN YARDIMCILARI KİM?

Sporting-Galatasaray karşılaşmasında Espen Eskas’ın yardımcı hakemliklerini Jan Erik Engan ve Alf Olav Rossland üstlenecek.

Karşılaşmada görev yapacak dördüncü hakem ise Sigurd Kringstad olacak. Böylece mücadelede görev alacak saha hakem ekibi belirlenmiş durumda.

Hakem ekibinin başında Norveçli Espen Eskas yer alırken yardımcı hakemler de Norveç Futbol Federasyonu’ndan görev yapacak.

ESPEN ESKAS KİMDİR?

Espen Eskas, Norveçli futbol hakemidir. Uluslararası organizasyonlarda görev yapan Eskas, Avrupa kupalarında da çeşitli karşılaşmalarda düdük çaldı.

Norveçli hakem, daha önce Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki karşılaşmalarından birinde de görev yaptı. Bu nedenle Sporting karşılaşması, Eskas’ın Galatasaray ile yeniden karşılaşacağı Avrupa maçlarından biri olacak.

UEFA kayıtlarında Eskås'ın Galatasaray ile Young Boys arasında 28 Ağustos 2024 tarihinde oynanan ve Galatasaray'ın 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada da orta hakem olarak görev yaptığı görülüyor.

ESPEN ESKAS DAHA ÖNCE GALATASARAY MAÇI YÖNETTİ Mİ?

Evet. Espen Eskas daha önce Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki karşılaşmalarından birinde görev yaptı.

Norveçli hakem, 2024 yılında Galatasaray ile Young Boys arasında oynanan ve Galatasaray’ın 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı yönetti. UEFA’nın resmi maç kayıtlarında söz konusu mücadelede orta hakem olarak Espen Eskås'ın adı yer alıyor.