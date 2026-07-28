Haberler

Spider-Man: Brand New Day ne zaman çıkacak, Türkiye'de ne zaman çıkacak?

Spider-Man: Brand New Day ne zaman çıkacak, Türkiye'de ne zaman çıkacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spider-Man: Brand New Day ne zaman çıkacak, Türkiye'de ne zaman çıkacak? sorusu, Marvel hayranlarının gündemindeki yerini koruyor. Tom Holland'ın yeniden Peter Parker karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı Spider-Man: Brand New Day filminin vizyon tarihi resmen açıklanırken, yapımın Türkiye'de hangi tarihte gösterime gireceği de merak ediliyor. Peki, Spider-Man: Brand New Day ne zaman çıkacak, Türkiye'de ne zaman vizyona girecek?

Marvel Sinematik Evreni'nin merakla beklenen yeni filmi Spider-Man: Brand New Day için geri sayım başladı. Dünya genelindeki vizyon takvimi netleşirken, Türkiye'deki sinema gösterim tarihi de sinemaseverlerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte Spider-Man: Brand New Day'in çıkış tarihi ve Türkiye vizyonuna ilişkin merak edilen tüm detaylar.

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY NE ZAMAN ÇIKACAK, TÜRKİYE'DE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Marvel hayranlarının uzun süredir merakla beklediği Spider-Man: Brand New Day için geri sayım devam ediyor. Tom Holland'ın Peter Parker rolüyle yeniden izleyici karşısına çıkacağı filmin vizyon tarihi netleşirken, Türkiye'deki gösterim tarihi de sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Spider-Man: Brand New Day ne zaman çıkacak, Türkiye'de ne zaman vizyona girecek?

Yeni Spider-Man filmi, aksiyon dolu sahneleri ve Marvel Sinematik Evreni'ndeki yeni hikâyesiyle yılın en çok beklenen yapımları arasında gösteriliyor. İşte Spider-Man: Brand New Day'in vizyon tarihi, Türkiye çıkış tarihi ve film hakkında merak edilenler.

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY NE ZAMAN ÇIKACAK?

Spider-Man: Brand New Day, 31 Temmuz 2026 Cuma günü dünya genelinde sinemalarda vizyona girecek. Destin Daniel Cretton'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, Tom Holland'ın Örümcek Adam rolüyle yer aldığı dördüncü solo Spider-Man filmi olacak.

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY TÜRKİYE'DE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Filmin Türkiye'de de küresel vizyon takvimiyle aynı gün, 31 Temmuz 2026 Cuma tarihinde sinemalarda gösterime girmesi bekleniyor. Yapımın Türkiye genelindeki sinema salonlarında dublajlı ve altyazılı seçeneklerle izleyiciyle buluşacağı öngörülüyor.

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY KONUSU

Film, Spider-Man: No Way Home'un ardından Peter Parker'ın kimliğinin herkes tarafından unutulması sonrası yaşanan olayları konu alıyor. New York'ta tek başına suçla mücadele eden Peter, hem yeni ve gizemli bir tehditle hem de yaşamında meydana gelen beklenmedik değişimlerle mücadele etmek zorunda kalıyor.

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Michael Mando ve Tramell Tillman yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımın, Marvel Sinematik Evreni'nin gelecek hikâyeleri açısından önemli gelişmelere sahne olması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Irak, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verecek

Türkiye'ye her gün 1 milyon varil petrol gönderecekler
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti'ye geçti

Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti'ye geçti
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek

En güvendiği belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor
Engin Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli

Şov tamamen bitti! Dilan'ın ardından Engin Polat için de aynı karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aday sürücünün yaptıkları pes dedirtti! Ehliyeti iptal edildi

Çekiciyi görünce çılgına döndü! Yaptıkları pes dedirtti
Eskişehir'de elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Ölüm saçan dondurma dolabı! Küçük kız yaşam savaşı veriyor
Halk plajında şezlong gerginliği: İşletmeci tatilcilerin üzerine kürekle kum fırlattı

Halk plajında halk'a reva görülen bu! Bir dövmedikleri kaldı

Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor

Orta Doğu ülkesi kaynıyor! Sokaklar ateşe verilmeye başlandı
Nizip'te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu

Yangın çıkan tarlada tüyler ürperten manzara
100 bin lira maaşla şoför aranıyor! İşte şartlar

Dikkat çeken ilan! 100 bin lira maaşla çalışan aranıyor
CHP İstanbul'da deprem! Özgür Çelik ile birlikte istifa ettiler

Kılıçdaroğlu'na İstanbul'da ilk darbe! Hepsi birden istifa etti