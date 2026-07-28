Spider-Man: Brand New Day ne zaman çıkacak, Türkiye'de ne zaman çıkacak?

Marvel Sinematik Evreni'nin merakla beklenen yeni filmi Spider-Man: Brand New Day için geri sayım başladı. Dünya genelindeki vizyon takvimi netleşirken, Türkiye'deki sinema gösterim tarihi de sinemaseverlerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte Spider-Man: Brand New Day'in çıkış tarihi ve Türkiye vizyonuna ilişkin merak edilen tüm detaylar.

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY NE ZAMAN ÇIKACAK, TÜRKİYE'DE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Marvel hayranlarının uzun süredir merakla beklediği Spider-Man: Brand New Day için geri sayım devam ediyor. Tom Holland'ın Peter Parker rolüyle yeniden izleyici karşısına çıkacağı filmin vizyon tarihi netleşirken, Türkiye'deki gösterim tarihi de sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Spider-Man: Brand New Day ne zaman çıkacak, Türkiye'de ne zaman vizyona girecek?

Yeni Spider-Man filmi, aksiyon dolu sahneleri ve Marvel Sinematik Evreni'ndeki yeni hikâyesiyle yılın en çok beklenen yapımları arasında gösteriliyor. İşte Spider-Man: Brand New Day'in vizyon tarihi, Türkiye çıkış tarihi ve film hakkında merak edilenler.

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY NE ZAMAN ÇIKACAK?

Spider-Man: Brand New Day, 31 Temmuz 2026 Cuma günü dünya genelinde sinemalarda vizyona girecek. Destin Daniel Cretton'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, Tom Holland'ın Örümcek Adam rolüyle yer aldığı dördüncü solo Spider-Man filmi olacak.

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY TÜRKİYE'DE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Filmin Türkiye'de de küresel vizyon takvimiyle aynı gün, 31 Temmuz 2026 Cuma tarihinde sinemalarda gösterime girmesi bekleniyor. Yapımın Türkiye genelindeki sinema salonlarında dublajlı ve altyazılı seçeneklerle izleyiciyle buluşacağı öngörülüyor.

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY KONUSU

Film, Spider-Man: No Way Home'un ardından Peter Parker'ın kimliğinin herkes tarafından unutulması sonrası yaşanan olayları konu alıyor. New York'ta tek başına suçla mücadele eden Peter, hem yeni ve gizemli bir tehditle hem de yaşamında meydana gelen beklenmedik değişimlerle mücadele etmek zorunda kalıyor.

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Michael Mando ve Tramell Tillman yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımın, Marvel Sinematik Evreni'nin gelecek hikâyeleri açısından önemli gelişmelere sahne olması bekleniyor.