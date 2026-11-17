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Sözcü Tv ve Sözcü.com.tr'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler merak konusu oldu. Sabah saatlerinde televizyon binasında başlatılan aramaların ardından gerçekleştirilen gözaltı işlemlerinde, Sözcü Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı ile Sözcü TV eski Genel Müdürü Asım Akgül'ün isimleri gündeme geldi. Peki, Sözcü TV’de kimler gözaltına alındı? Detaylar...

SÖZCÜ TV OPERASYONUNDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Sözcü TV binasında sabah saatlerinde gerçekleştirilen arama işlemlerinin ardından gözaltı işlemleri yapıldı. Edinilen ilk bilgilere ve gazete yazarlarının paylaştığı detaylara göre operasyonda gözaltına alınan isimler şöyle:

Funda Tuncer Sıdalı: Sözcü Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı.

Asım Akgül: Sözcü TV eski Genel Müdürü.

Binada dijital materyallere ve belgelere yönelik incelemelerin devam ettiği belirtildi. Soruşturma kapsamında gözaltı listesinin genişleyip genişlemeyeceğine ilişkin ise henüz resmî bir bilgi bulunmuyor.

SÖZCÜ TV'YE NEDEN OPERASYON DÜZENLENDİ?

Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul'daki Sözcü TV binasına giderek mahkeme kararı doğrultusunda arama başlattı. Saat 05.00 sularında televizyon binasının bulunduğu sokak polis ekipleri tarafından kapatılırken, aramalarla eş zamanlı olarak kanal yönetimine TMSF aracılığıyla kayyum atandığı duyuruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Kasım 2026 sabahı Sözcü TV ve Sözcü gazetesinin bulunduğu adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonun gerekçesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Başsavcılığın Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Burak Akbay hakkında “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlamalarının bulunduğu belirtildi.

SÖZCÜ GRUBUNDA HANGİ YAYIN ORGANLARINA KAYYUM ATANDI?

Savcılık talebi ve mahkeme kararı doğrultusunda TMSF tarafından Sözcü TV ve Sözcü.com.tr yönetimine kayyum atandı. Sözcü gazetesinin yanı sıra Korkusuz gazetesi ve Tavır dergisinin ise mevcut aşamada kayyum kararının dışında tutulduğu bildirildi.

Operasyon kapsamında televizyon binasında arama ve inceleme işlemleri sürerken, soruşturmanın kapsamına ve gözaltı listesine ilişkin yeni bir bilgi paylaşılıp paylaşılmayacağı takip ediliyor.