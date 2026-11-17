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Sözcü Tv'ye sabah saatlerinde polis operasyonu düzenlendi. Mahkeme kararı doğrultusunda televizyon binasında arama yapılırken, Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonun ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) Sözcü TV ve sozcu.com.tr'ye kayyum olarak atandığı belirtildi. Sözcü Medya Grubu avukatı Ersan Barkın'ın açıklaması ve siyasetçilerden gelen tepkiler gelişmelerin ardından gündeme geldi. Peki, Sözcü TV'ye neden kayyum atandı? Sözcü TV kayyum son dakika gelişmeleri...

SÖZCÜ TV'YE NEDEN KAYYUM ATANDI?

Sözcü TV'ye yönelik polis operasyonunun ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı bildirildi. Operasyon kapsamında mahkeme kararı doğrultusunda televizyon binasında arama gerçekleştirildi. Sözcü Medya Grubu avukatı Ersan Barkın, aramanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve daha önce Yargıtay tarafından incelenen bir dosyaya dayandırıldığını belirtti.

Barkın, kayyum kararının şu an için Sözcü TV ve sozcu.com.tr'yi kapsadığını açıkladı. Kayyum kararının gerekçesine ilişkin yetkili makamlardan ayrıntılı bir açıklama ise paylaşılan bilgiler arasında yer almadı.

AVUKAT ERSAN BARKIN'DAN SÖZCÜ TV OPERASYONUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sözcü TV'ye yönelik operasyon kapsamında kanal binasında yapılan aramaya nezaret eden Sözcü Medya Grubu avukatı Ersan Barkın, konuya ilişkin açıklama yaptı. Barkın, aramanın dayandırıldığı dosyaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Yargıtay'ın daha önce bozduğu ve hukuka aykırılık tespit etmediği, suç olmadığını onadığı bir dosyaya istinaden Sözcü Grubu'nda arama yapılıyor. Kayyum kararı şu an için Sözcü TV ve sozcu.com.tr'yi kapsıyor."

İSMAİL SAYMAZ: BİNAYA POLİSLER GELDİ, ARAMA YAPILIYOR

Sözcü gazetesi yazarı ve Sözcü TV yorumcusu İsmail Saymaz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla operasyonu duyurdu. Saymaz, televizyon binasında polis ekiplerinin arama yaptığını ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın gözaltında olduğunu belirtti.

Saymaz'ın açıklaması şöyle:

"Televizyon binasına polisler geldi, içeride arama yapılıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı gözaltında. TMSF tarafından kanala kayyum atandığı bildiriliyor"

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SÖZCÜ TV OPERASYONUNA İLK TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'ye yönelik polis operasyonu ve kayyum atanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özel, açıklamasında Halk TV'ye yönelik gelişmelere de değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Halk TV'nin ardından şimdi de Sözcü TV'nin kapısında polisler var, kayyım var. Artık en küçük eleştiriye, tek bir gerçeğin duyulmasına bile tahammülleri kalmadı. Köşeye sıkıştılar, bataklığa battılar. Bunun için, kendilerinden olmayan ne varsa kim varsa boğmaya çalışıyorlar. Bir koltuk uğruna memleketi bu hale getirenlere yazıklar olsun. Ama ne susacağız ne korkacağız ne de teslim olacağız"

Özel, açıklamasının devamında ise şu sözleri kaydetti:

"Bu milletin sesinin yükselmesine isyanının duyulmasına, feryadının yankılanmasına asla mani olamayacaksınız. Mutlaka bir yol bulacağız. Bu diktatör bozuntularına teslim olursak, bu milleti onların ellerine teslim edersek, yüreğimiz kurusun"

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU'NDAN OPERASYONA TEPKİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Sözcü TV'ye yönelik sabah saatlerinde başlayan polis operasyonuna sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Dervişoğlu, açıklamasında operasyonun demokrasi, hukuk, adalet ve halkın haber alma özgürlüğü açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sözcü TV’ye yapılan operasyon ve fiili çökme girişimi, hangi gerekçeye dayandırılmaya çalışılırsa çalışılsın; demokrasiye, hukuka, adalet duygusuna ve halkın haber alma hürriyetine yöneltilmiş açık bir darbedir. Türkiye konuşacak ve hakikatin sesi susturulamayacaktır!"