Haberler

Sörloth Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Sörloth Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarı-lacivertli yönetimin, 30 yaşındaki golcünün menajeriyle bugün Norveç'te bir araya gelerek transferin şartlarını ve oyuncunun mevcut durumunu değerlendireceği belirtiliyor. Peki, Sörloth'un Fenerbahçe'ye transferi gündemde mi?

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Youssef En-Nesyri'nin takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Ara transfer döneminde Faslı forvete gelecek tekliflerin dikkate alınması planlanırken, kulüp uzun süredir kadrosunda görmeyi arzuladığı Alexander Sörloth için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Sörloth'un Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı ise merak konusu.

SÖRLOTH FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Youssef En-Nesyri'nin takımdaki geleceği belirsizliğe doğru sürükleniyor. Ara transfer döneminde Faslı golcüye gelecek tekliflerin masaya yatırılması planlanırken, sarı-lacivertliler uzun süredir kadrosuna katmak istediği Alexander Sörloth için yeniden adım atmaya hazırlanıyor.

SÖRLOTH İÇİN NORVEÇ'TE KRİTİK GÖRÜŞME

Kulüp yöneticilerinin, 30 yaşındaki forvet oyuncusunun menajeriyle bugün Norveç'te bir araya gelip transfer şartlarını görüşeceği ifade ediliyor. Görüşmeden olumlu bir sonuç çıkması hâlinde, futbolcunun bağlı bulunduğu İspanyol ekibiyle resmi temaslara başlanacağı belirtiliyor. Bu sezon 20 karşılaşmada yalnızca 8 kez ilk 11'de yer alan ve toplam 873 dakika süre alan Sörloth, 5 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç

İşte kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki mide bulandıran skandalda tutuklama kararı
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis'te kavga sürerken, attığı mesajlarla yangını körüklemiş

Meclis'te kavga sürerken, attığı mesajlarla yangını körüklemiş
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Meclis'te kavga sürerken, attığı mesajlarla yangını körüklemiş

Meclis'te kavga sürerken, attığı mesajlarla yangını körüklemiş
Dominik Livakovic İspanya'da olay çıkardı

Livakovic İspanya'da olay çıkardı
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor

Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamı geçemeyecek
Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti

Gözünü dev maça dikti: Galatasaray'ı...
title