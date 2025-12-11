Sörloth Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Youssef En-Nesyri'nin takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Ara transfer döneminde Faslı forvete gelecek tekliflerin dikkate alınması planlanırken, kulüp uzun süredir kadrosunda görmeyi arzuladığı Alexander Sörloth için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Sörloth'un Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı ise merak konusu.

SÖRLOTH FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Youssef En-Nesyri'nin takımdaki geleceği belirsizliğe doğru sürükleniyor. Ara transfer döneminde Faslı golcüye gelecek tekliflerin masaya yatırılması planlanırken, sarı-lacivertliler uzun süredir kadrosuna katmak istediği Alexander Sörloth için yeniden adım atmaya hazırlanıyor.

SÖRLOTH İÇİN NORVEÇ'TE KRİTİK GÖRÜŞME

Kulüp yöneticilerinin, 30 yaşındaki forvet oyuncusunun menajeriyle bugün Norveç'te bir araya gelip transfer şartlarını görüşeceği ifade ediliyor. Görüşmeden olumlu bir sonuç çıkması hâlinde, futbolcunun bağlı bulunduğu İspanyol ekibiyle resmi temaslara başlanacağı belirtiliyor. Bu sezon 20 karşılaşmada yalnızca 8 kez ilk 11'de yer alan ve toplam 873 dakika süre alan Sörloth, 5 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.