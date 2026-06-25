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Son saniye YKS’ye alınmayan kız kim, adı ne, Rümeysa İşçi kimdir?

Son saniye YKS’ye alınmayan kız kim, adı ne, Rümeysa İşçi kimdir?
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“Son saniye YKS’ye alınmayan kız kim, adı ne?” sorusu, sınav günü yaşanan olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Üniversite sınavına dakikalar kala yaşanan bu durum, adaylar ve veliler arasında büyük tartışma yarattı.

YKS’ye son anda alınmadığı iddia edilen genç kızın kim olduğu ve olayın detayları merak konusu oldu. Sınav girişinde yaşanan gecikme nedeniyle gündeme gelen olay sonrası, “son saniye YKS’ye alınmayan kız” ifadesi arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanmaya başladı.

YKS’YE SON SANİYEDE ALINMAYAN RÜMEYSA İŞÇİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Osmaniye’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (AYT) ikinci oturumuna son saniyelerde yetişmesine rağmen sınava alınmadığını söyleyen 18 yaşındaki Rümeysa İşçi, yaşadığı mağduriyeti anlattı. Genç kız, bir yıllık emeğinin birkaç saniye nedeniyle boşa gittiğini ifade ederek büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

RÜMEYSA İŞÇİ KAPIDAN ÇEVRİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Rümeysa İşçi, sınavın yapıldığı okula zamanında ulaştığını ancak görevlilerin kendisini içeri almadığını iddia etti. Kapıların açık olduğunu ve saniyeler kaldığını belirten İşçi, görevlilerin kendi aralarında karar veremediğini ve sonunda sınava girişine izin verilmediğini dile getirdi.

“BENİM HALA SANİYELERİM VARDI” DİYEREK YAŞADIKLARINI ANLATTI

Genç aday, olay anında büyük bir şok yaşadığını belirterek “Benim hala saniyelerim vardı, geldim ama kapıyı yüzüme kapattılar” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Velilerin ve çevredeki kişilerin itirazına rağmen kararın değişmediğini ifade etti.

“TÜM EMEKLERİM BİRKAÇ SANİYEYLE ÇÖP OLDU”

Hemşire olma hayali kurduğunu söyleyen Rümeysa İşçi, bir yıllık hazırlık sürecinin çok yoğun geçtiğini ve büyük emek verdiğini vurguladı. Sınava girememesi nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirten genç kız, yetkililere başvuruda bulunduğunu da aktardı.

ANNE NAZİFE İŞÇİ’DEN AÇIKLAMA

Rümeysa İşçi’nin annesi Nazife İşçi de yaşananlara tepki gösterdi. Kapıların açık olduğunu ve içeride velilerin bulunduğunu söyleyen anne İşçi, görevlilerin kendilerini görmelerine rağmen içeri almadıklarını iddia etti. Aile, yaşanan durum nedeniyle mağdur olduklarını belirterek çözüm talep etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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YKS
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