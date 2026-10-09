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SON DEPREMLER! 9 Ekim deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

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SON DEPREMLER! 9 Ekim deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
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9 Ekim 2026 Cuma günü meydana geldiği öne sürülen sarsıntılar, depremi hissettiğini belirten vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde hareketlilik hissedildiği yönündeki iddiaların ardından “Az önce deprem mi oldu?”, “Deprem nerede oldu?”, “Deprem kaç büyüklüğündeydi?” ve “İstanbul'da deprem mi oldu?” soruları araştırılıyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde sarsıntı hissedildiği yönündeki iddiaların ardından vatandaşlar, 9 Ekim 2026 Cuma günü kaydedilen son deprem verilerini araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli'nin güncel kayıtlarında yer alan depremlerin gerçekleştiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği merak edilirken, İstanbul'da deprem olup olmadığı da araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. İşte 9 Ekim 2026 Cuma günü son depremler listesi ve güncel sarsıntı bilgileri...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan Son Depremler listesi, Türkiye ve çevresinde kaydedilen sismik hareketlere ilişkin güncel verileri içeriyor. 9 Ekim 2026 Cuma günü hissedildiği öne sürülen sarsıntıların deprem kayıtlarında yer alıp almadığı Kandilli'nin güncel verileri üzerinden kontrol ediliyor. Listede depremlerin saati, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler bulunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan Son Depremler listesinde 9 Ekim 2026 Cuma günü kaydedilen sarsıntılara ilişkin bilgiler yer alıyor. AFAD kayıtları üzerinden depremlerin meydana geldiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği görülebiliyor. İstanbul ve çevresinde sarsıntı hissedildiği yönündeki iddiaların ardından vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin resmi kayıtlara yansıyıp yansımadığını araştırıyor.

9 EKİM 2026'DA HİSSEDİLEN SARSINTI

9 Ekim 2026 Cuma günü hissedildiği öne sürülen sarsıntıların ardından “Az önce deprem mi oldu?” sorusu gündeme geldi. Sarsıntıyı hissettiğini belirten vatandaşlar, depremin nerede meydana geldiğini, merkez üssünü ve büyüklüğünü öğrenmek için AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerini inceliyor. Türkiye ve çevresindeki son depremlere ilişkin bilgiler, yetkili kurumların yayımladığı listeler üzerinden takip edilirken, yeni gelişmeler oldukça haber güncellenecektir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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