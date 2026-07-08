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SON DEPREMLER! 8 Temmuz deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

SON DEPREMLER! 8 Temmuz deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
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8 Temmuz günü hissedildiği öne sürülen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa sürede merak ve endişeye neden oldu. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların ardından "Az önce deprem mi oldu?" sorusu günün en çok araştırılan başlıkları arasına girdi. Yaşanan hareketliliğin ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son deprem verilerine çevrildi. Peki, 8 Temmuz'da deprem mi oldu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde meydana geldi?

8 Temmuz günü bazı bölgelerde hissedildiği belirtilen sarsıntılar, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla birlikte kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda vatandaş yaşadığı hareketliliği aktarırken, sarsıntının depremden kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılmaya başlandı. Gelişmelerin ardından vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel deprem kayıtlarını incelemeye yöneldi. İşte son depremlere ilişkin merak edilen detaylar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketleri anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülke genelindeki gözlem istasyonlarından elde edilen veriler doğrultusunda kaydedilen depremler düzenli olarak güncellenirken, son depremlere ilişkin bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından Kandilli'nin paylaştığı güncel kayıtlar yoğun ilgi görüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, 8 Temmuz 2026 Çarşamba tarihine ait güncel deprem verilerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşmaya devam ediyor. Depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi bilgilerin yer aldığı kayıtlar sayesinde vatandaşlar, yaşadıkları bölgelerde hissedilen sarsıntılara ilişkin detaylara anlık olarak ulaşabiliyor. Türkiye genelindeki sismik hareketlilik AFAD tarafından düzenli şekilde takip ediliyor.

8 TEMMUZ 2026'DA HİSSEDİLEN SARSINTI

8 Temmuz 2026 Çarşamba günü bazı bölgelerde hissedildiği ifade edilen sarsıntılar, kısa sürede kamuoyunun dikkatini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımların ardından çok sayıda vatandaş son deprem verilerini kontrol etmeye ve yaşanan hareketliliğin kaynağını araştırmaya başladı. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğine ilişkin resmi açıklamalar ise AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel kayıtları üzerinden takip edilmeye devam ediyor. Konuya ilişkin yeni bilgiler geldikçe gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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