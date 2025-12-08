Haberler

SON DEPREMLER! 8 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

SON DEPREMLER! 8 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

8 Aralık sabahına İstanbul, birçok kişinin hissettiği hafif bir titreşimle başladı. Kısa sürede kentin dört bir yanından "Az önce deprem mi oldu?" yorumları peş peşe paylaşılınca, sosyal medyada merak uyandıran bir hareketlilik oluştu. Peki, 8 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Kısa süreli titreşimin ardından İstanbul genelinde birçok kişi soluğu AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi duyurularında aldı. Kurumların merkez üssü, büyüklük ve derinliğe dair verileri güncellemesiyle birlikte, hissedilen sarsıntının kaynağı da netleşmeye başladı. Tüm ayrıntılar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat esasına göre izlemeyi sürdürüyor. Ülkenin farklı bölgelerine yerleştirilen ileri teknoloji sensörler, en küçük mikro hareketleri dahi saniyeler içinde kaydedip analiz ederek kamuoyuyla paylaşıyor.

Kandilli'nin yüksek hassasiyetli ölçüm sistemleri, tespit edilen titreşimlerin ayrıntılı bir şekilde raporlanmasına olanak sağlarken; hem Kandilli hem de AFAD tarafından sürekli güncellenen "Son Depremler" listeleri vatandaşların güvenilir ve hızlı bilgiye doğrudan ulaşmasını mümkün kılıyor. Bu veriler, uzmanlar için de önemli bir referans niteliği taşıyor.

SON DEPREMLER! 8 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan deprem listeleri; merkez üssü, büyüklük, derinlik ve oluş zamanı gibi kritik detayları kapsamlı biçimde kullanıcıya sunuyor. Böylece vatandaşlar, sosyal medyada hızla dolaşıma giren ancak doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar etmeden resmi kurumların sağladığı verilerle güncel durumu takip edebiliyor. AFAD'ın yıl boyunca devam eden bilgilendirme çalışmaları, deprem farkındalığını artırmayı ve bilgi kirliliğini önlemeyi hedefliyor.

SON DEPREMLER! 8 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

8 ARALIK 2025 PAZARTESİ HİSSEDİLEN SARSINTI

8 Aralık 2025 Pazartesi sabahı hafif bir titreşim algılandığına dair paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Arka arkaya gelen yorumlar, "Biraz önce deprem mi oldu?" sorusunu günün öne çıkan başlıklarından biri hâline getirdi.

Bu kısa süren hissiyatın ardından vatandaşlar, net bilgiye ulaşabilmek için gözlerini hızla AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncellediği resmi verilere çevirdi. Kurumların merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerini paylaşmasıyla birlikte yaşanan sarsıntının kaynağı da daha belirgin hâle geldi. Yetkililer, her zaman olduğu gibi yalnızca resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini hatırlattı.

AFAD ve Kandilli'nin anlık olarak yenilenen "Son Depremler" listeleri, hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin genelinde yaşanan sismik hareketlilikleri güvenilir şekilde takip etmek isteyenler için temel başvuru kaynaklarından biri olmaya devam ediyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı

Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi, fotoğrafını çekip paylaştı
Arjantin'de kurulan Fernebahce, 3 yılda ikinci kez şampiyon oldu

Fernebahce şampiyon oldu
Otobüste yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı

Günün en çok konuşulan karesi, yağmur yağdı böyle oldu!
Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş

Sarayındaki gizli zarf ortalığa saçıldı, görüntüler gündem yarattı
Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı

Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi, fotoğrafını çekip paylaştı
Fenerbahçe, Jasikevicius ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'de mutlu son! 2+1 yıllık imza atılıyor
Darbe girişiminde sıcak gelişme! 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu

4 ülkeyi harekete geçiren görüntü! Bölgeye onlarca asker gönderdiler
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
30 yıl önce biri yaptı ve ortadan kayboldu! Toplayan hem satıyor hem şifa buluyor

30 yıl önce biri yaptı ve ortadan kayboldu! Toplayan hem satıyor hem şifa buluyor
Galatasaray'da Icardi'nin yerine 30 milyon euro'luk golcü

Icardi giderse o geliyor! Cimbom'a 30 milyon euro'luk golcü
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mazlum Abdi ile görüşecek' iddiasına yanıt

"Erdoğan görüşecek" iddiası yalanlandı: Türkiye'nin güvenlik...
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.