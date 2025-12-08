SON DEPREMLER! 8 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Kısa süreli titreşimin ardından İstanbul genelinde birçok kişi soluğu AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi duyurularında aldı. Kurumların merkez üssü, büyüklük ve derinliğe dair verileri güncellemesiyle birlikte, hissedilen sarsıntının kaynağı da netleşmeye başladı. Tüm ayrıntılar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat esasına göre izlemeyi sürdürüyor. Ülkenin farklı bölgelerine yerleştirilen ileri teknoloji sensörler, en küçük mikro hareketleri dahi saniyeler içinde kaydedip analiz ederek kamuoyuyla paylaşıyor.

Kandilli'nin yüksek hassasiyetli ölçüm sistemleri, tespit edilen titreşimlerin ayrıntılı bir şekilde raporlanmasına olanak sağlarken; hem Kandilli hem de AFAD tarafından sürekli güncellenen "Son Depremler" listeleri vatandaşların güvenilir ve hızlı bilgiye doğrudan ulaşmasını mümkün kılıyor. Bu veriler, uzmanlar için de önemli bir referans niteliği taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan deprem listeleri; merkez üssü, büyüklük, derinlik ve oluş zamanı gibi kritik detayları kapsamlı biçimde kullanıcıya sunuyor. Böylece vatandaşlar, sosyal medyada hızla dolaşıma giren ancak doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar etmeden resmi kurumların sağladığı verilerle güncel durumu takip edebiliyor. AFAD'ın yıl boyunca devam eden bilgilendirme çalışmaları, deprem farkındalığını artırmayı ve bilgi kirliliğini önlemeyi hedefliyor.

8 ARALIK 2025 PAZARTESİ HİSSEDİLEN SARSINTI

8 Aralık 2025 Pazartesi sabahı hafif bir titreşim algılandığına dair paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Arka arkaya gelen yorumlar, "Biraz önce deprem mi oldu?" sorusunu günün öne çıkan başlıklarından biri hâline getirdi.

Bu kısa süren hissiyatın ardından vatandaşlar, net bilgiye ulaşabilmek için gözlerini hızla AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncellediği resmi verilere çevirdi. Kurumların merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerini paylaşmasıyla birlikte yaşanan sarsıntının kaynağı da daha belirgin hâle geldi. Yetkililer, her zaman olduğu gibi yalnızca resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini hatırlattı.

AFAD ve Kandilli'nin anlık olarak yenilenen "Son Depremler" listeleri, hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin genelinde yaşanan sismik hareketlilikleri güvenilir şekilde takip etmek isteyenler için temel başvuru kaynaklarından biri olmaya devam ediyor.