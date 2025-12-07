SON DEPREMLER! 7 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Kısa süreli titreşimin ardından vatandaşlar, gözlerini hemen AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı resmi verilere çevirdi. Kurumların merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerini güncellemesiyle birlikte, yaşanan sarsıntının kaynağı daha net bir şekilde ortaya çıktı. Detaylar haberimizin devamında yeralıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat boyunca izlemeye devam ediyor. Ülkenin farklı noktalarına yerleştirilen gelişmiş sensörler sayesinde, mikro düzeydeki en küçük yer hareketleri bile saniyeler içinde analiz edilerek kamuoyuna sunuluyor.

Kandilli Rasathanesi'nin yüksek hassasiyetli ölçüm sistemleri, kaydedilen titreşimlerin detaylı raporlanmasını sağlarken, hem Kandilli hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" listeleri, vatandaşların doğru ve hızlı bilgiye ulaşmasına imkân tanıyor. Bu veriler, aynı zamanda uzmanlar için de önemli bir referans kaynağı konumunda.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı deprem listeleri, merkez üssü, büyüklük ve derinlik gibi teknik bilgileri ayrıntılı şekilde içeriyor. Böylece vatandaşlar, sosyal medyada hızla yayılan ancak doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmeden, en güvenilir ve resmi verilere doğrudan ulaşabiliyor. AFAD'ın yıl boyunca sürdürdüğü bilgilendirme çalışmaları, deprem farkındalığını artırmayı amaçlıyor.

7 ARALIK 2025 PAZAR HİSSEDİLEN SARSINTI

7 Aralık 2025 Pazar sabahı hafif bir sarsıntı hissedildiğine dair paylaşımlar sosyal medyada hızla yayıldı. Art arda gelen yorumlar, "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu sabahın dikkat çeken başlıklarından biri hâline getirdi.

Bu kısa süreli hissiyatın ardından vatandaşların odağı hızla AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı resmi verilere çevrildi. Kurumlar, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerini güncelleyerek kamuoyunun doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşmasını sağladı. Yetkililer, her zamanki gibi yalnızca resmi kaynakların takip edilmesi gerektiğini hatırlattı.

AFAD ve Kandilli'nin güncellediği "Son Depremler" listeleri, Türkiye genelindeki yer hareketliliğini takip etmek isteyenler için güvenilir bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor.