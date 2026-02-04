Haberler

SON DEPREMLER! 4 Şubat deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

SON DEPREMLER! 4 Şubat deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
Güncelleme:
Son depremler listesi 4 Şubat günü yeniden yakından takip edilmeye başlandı. Günün erken saatlerinden itibaren hissedildiği öne sürülen sarsıntılar, "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı. Vatandaşlar depremin ne zaman gerçekleştiğini, merkez üssünü ve büyüklüğünü öğrenmek için güncel deprem verilerine odaklandı. Peki, 4 Şubat deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

4 Şubat günü kaydedilen sismik hareketlilik, "Deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Gün boyunca hissedildiği belirtilen sarsıntılar sonrası vatandaşlar depremin zamanı, büyüklüğü ve merkez üssüne dair bilgilere odaklandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 4 Şubat 2026 Çarşamba itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülke çapında konumlandırılan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içerisinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuna duyuruluyor.

Kandilli Rasathanesi'nin gelişmiş izleme altyapısı sayesinde mikro ölçekli ve düşük şiddetli sarsıntılar düzenli raporlar hâline getiriliyor. Kandilli ve AFAD'ın güncel "Son Depremler" listeleri, hem vatandaşlar hem de uzmanlar için güvenilir bir başvuru kaynağı olmaya devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 4 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saat gibi ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında deprem verileri düzenli olarak güncellenirken, yetkililer sosyal medyada dolaşıma giren doğrulanmamış paylaşımların paniğe yol açabileceğine dikkat çekiyor. Vatandaşların yalnızca resmî kurumlardan yapılan açıklamaları takip etmeleri gerektiği vurgulanıyor.

4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA HİSSEDİLEN SARSINTI

4 Şubat Çarşamba günü bazı bölgelerde hissedildiği belirtilen ani sarsıntılar, vatandaşlar arasında kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Özellikle yüksek katlı yapılarda yaşayanlar, hissettikleri titreşimlerin ardından "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan güncel deprem kayıtlarını yakından takip ederek merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerine ulaşmaya çalıştı. Yetkililer ise resmî açıklamalar dışında paylaşılan bilgilerin doğruluğunun teyit edilemeyeceğini hatırlatarak, güvenilir kaynakların esas alınması gerektiğini bir kez daha dile getirdi.

Sahra Arslan
500

