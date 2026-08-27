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SON DEPREMLER! 27 Ağustos deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

SON DEPREMLER! 27 Ağustos deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
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27 Ağustos 2026 Perşembe günü bazı bölgelerde hissedildiği öne sürülen sarsıntılar, vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından "Az önce deprem mi oldu?" sorusu yeniden araştırılmaya başlanırken, yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü deprem mi oldu, kaç büyüklüğündeydi?

27 Ağustos 2026 Perşembe günü hissedildiği belirtilen sarsıntılar sonrası vatandaşlar, meydana gelen son depremlere ilişkin güncel verileri araştırmaya başladı. Yaşanan hareketliliğin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan Son Depremler listesi yakından takip edilirken, sarsıntının merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği merak konusu oldu. İşte 27 Ağustos 2026 Perşembe günü meydana gelen son depremlere ilişkin merak edilen ayrıntılar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü Türkiye ve çevresinde meydana gelen sismik hareketleri anlık olarak takip ediyor. Gözlem istasyonlarından elde edilen veriler doğrultusunda kaydedilen depremler düzenli olarak güncellenirken, sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi bilgiler paylaşılıyor. Hissedildiği belirtilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, Kandilli'nin güncel Son Depremler listesini yakından takip ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 27 Ağustos 2026 Perşembe gününe ait güncel deprem verilerini resmi kanalları üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. Son Depremler ekranında yer alan bilgiler sayesinde vatandaşlar, meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin ayrıntılara ulaşabiliyor. Türkiye genelindeki sismik hareketlilik AFAD tarafından düzenli olarak izlenirken, hissedildiği belirtilen sarsıntıların ardından güncel kayıtlar vatandaşlar tarafından yakından inceleniyor.

27 AĞUSTOS 2026'DA HİSSEDİLEN SARSINTI

27 Ağustos 2026 Perşembe günü bazı bölgelerde hissedildiği belirtilen sarsıntılar, kısa sürede vatandaşların gündemine geldi. Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımların ardından çok sayıda kişi, yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerini kontrol etmeye başladı. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğine ilişkin resmi bilgiler, yetkili kurumların yayımladığı son deprem kayıtları üzerinden takip edilirken, konuya ilişkin yeni açıklamalar geldikçe haber güncellenecektir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
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