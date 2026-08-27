İmamoğlu Davasında Sanık Savunmaları Sürüyor

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 70. duruşmasında bazı tutuksuz sanıkların savunmaları alındı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, savunma yapan Ertan Yıldız'ın şoförü tutuksuz sanık Bayram Yıldırım, savcılıktaki etkin pişmanlık ifadesinin geçerli olduğunu söyledi.

Yıldırım, 2019'da İBB'de Ertan Yıldız'ın şoförü olarak işe başladığını, şoförlük, ev ve özel işleriyle ilgilendiğini, verilen işleri yaparken "Bunu yaparken niye yapıyoruz?" şeklinde sorgulayabileceği gibi bir konumda olmadığını belirtti.

Sanık Yıldırım, "İBB çalışanı olduğum için kendi içinde 'Şunu, şuraya bırak.' gibi talimatları oluyordu. O gün de bana bir koli verdi. 'Bakırköy Belediyesi'ne git, İbrahim Özkan'ın şoförünü ara bunu oraya teslim et.' dedi. Belediyeye gittim, şoförü aradım. İçinde ne olduğunu sordu. Kutunun ağzı açık olduğu için 'Telefon ve tabletler var.' dedim. Mustafa koliye baktı 'Abi bunlar nasıl oluyor, bizde yok.' dedi. Ben de 'Bilmiyorum ne için kullanılacağını. Ertan Bey sadece İbrahim Özkan'a göndermemi istedi.' dedim. Tutuklandığım zaman Ertan Bey bana, 'Ben sana bakacağım. Ailene bakacağım, 3 tane avukat tutacağım. Seni çıkaracağım.' dedi. Gönderdiği avukat ilk başta kendi avukatıydı. Savcı Bey anladı, avukat da bana 'Tahliye olacaksın, çıkacaksın.' dedi. Ben gördüğüm şeyleri söylemek istedim ama sonra tutuklandım. Tutuklandıktan sonra 'Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum. Bildiğim şeyleri söylemek istiyordum ama engellendim.' dedim. Durum bundan ibaret başkanım." diye konuştu.

Adem Soytekin'in şoförü emekli polis Murat Erenler de 2018'de emekli olduktan sonra emekli maaşıyla geçinemeyeceği için Soytekin'in yanında işe başladığını dile getirdi.

Erenler, Soytekin'in şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak görevlerde bulunduğunu, adli mercilere yansımasa da Soytekin'in zaman zaman tehdit aldığı için çoğu zaman birlikte gezdiklerini belirtti.

Gizli tanığın hakkında verdiği, "Adem bir yere para saklarsa o bilir." şeklindeki ifadesinin tutuklanma sebebi olduğunu, Ali Kurt'a Soytekin tarafından miktarını bilmediği paraları verdiğini ifade eden Erenler, Kurt ve Soytekin'in aralarının iyi olduğunu, bu paranın rüşvet olduğunu bilmediğini kaydetti.

Sanık Erenler, şöyle devam etti:

"Ben bunun rüşvet veya borç olup olmadığını bilemezdim. Bu alışverişten benim çıkarım yoktur. Ben çalışanım. İBB'de veya herhangi bir partide kariyer planım olmadığı gibi Adem Soytekin'in ortağı da değilim. Ben, bana göre yanlış bir adamın yanında değildim ama yaşadıklarım da zoruma gitmiyor değildi. Adem tahliye olduktan sonra kendisiyle görüştüm. Açık açık hesap sordum. Ben devlet terbiyesi almış, büyük badirelerle meslek yaşamı geçirmiş biriyim. 'İçeride ciddi miktarda alacağı olduğunu, alamadığını, bunu almak için yapmak zorunda olduğunu hatta Ali Kurt'un beni de tanıdığı için parayı benim götürmemi istediğini' söyledi. Ben bu paranın rüşvet parası olduğunu bilseydim götürmezdim."

Asoy İnşaat'ta finansçı olarak yıllardır çalıştığını belirten Serpil Altıntaş da bir iş için şirketlerin adi ortaklık yaptıkları zaman finans işlerini bulundukları şantiyelerde tuttuğunu söyledi.

Tüm ödeme talepleri ve faturaları Adem Soytekin'in onayladığını, muhasebenin kendisine bağlı olmadığını, farklı birim olduğunu anlatan Altıntaş, ödemeleri kendisinin yapmadığını, imza yetkisi olmadığını, ihalelerin ne kadara alındığı gibi bilgilere sahip olmadığını kaydetti.

Altıntaş, "KİPTAŞ'tan benim adıma satın alınmış 3 gayrimenkul var, bu daireler herkesin alabileceği yerlerdir. VİP daireler değildir. Tümünün rayiçi üzerinde para ödenmiş olup dosyaya sunulmuştur. Bu dairelerin herkese satışı vardır. Zaten bana ait değillerdir. Asoy İnşaat'a aittirler. Bu yerlerin devrini tapuda Asoy İnşaat'a yaptık." savunmasını yaptı.

Yaklaşık 15 saat süren, tutuksuz 18 sanık ile avukatlarının dinlendiği duruşma, savunmaların alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Bu arada, toplam 77 tutuksuz sanığın savunması alınmış oldu.

Kaynak: AA