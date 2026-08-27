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Antalya'da Denizde Cansız Beden Bulundu

Antalya'da Denizde Cansız Beden Bulundu
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Antalya Kaleiçi açıklarında, telefonla hayatına son vereceğini söyleyip uzaklaşan 63 yaşındaki Ahmet Gözenbay, deniz polisi tarafından su yüzeyinde hareketsiz bulundu. Olay yerine gelen arkadaşı gözyaşları içinde 'Yaşıyor değil mi?' diyerek iyi haber bekledi, ancak Gözenbay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'da Kaleiçi açıklarında 63 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen şahsın arkadaşı, "Yaşıyor değil mi?" diyerek polis ekiplerinden iyi bir haber bekledi.

Olay, dün akşam 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Yat Limanı açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı ile yaşadığı tartışma sonrası evden ayrılan Ahmet Gözenbay (63), yaptığı son telefon görüşmesinde falezler bölgesinde olduğunu ve hayatına son vereceğini söyledi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis ekipleri Kaleiçi Yat Limanı ve Karaalioğlu Parkı bölgesinde bulunduğu öğrenilen şahsa ulaşmak için bölgede arama çalışması başlattı.

Su yüzeyinde hareketsiz bulundu

Gözenbay'ın son olarak görüştüğü arkadaşına Kaleiçi yakınlarında suda olduğunu söylemesi üzerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı bot denizde arama çalışması yaptı. Ekiplerin hem karada hem de denizde yaptığı arama çalışmaları sonucu Gözenbay deniz polisi tarafından Yat Limanı açıklarında su yüzeyinde hareketsiz halde bulundu. Bota alınarak Yat Limanı'na getirilen Gözenbay'ın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

"Yaşıyor değil mi?" diye gözyaşı döktü

Sağlık ekiplerinin Gözenbay'a müdahalesi sırasında olay yerine gelen arkadaşı "Ne olur görmek istiyorum. Yaşıyor değil mi?" diye gözyaşı dökerek arkadaşının sağlık durumu hakkında polis ekiplerinden iyi bir haber almaya çalıştı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Gözenbay'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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