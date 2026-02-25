SON DEPREMLER! 25 Şubat deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

25 Şubat'ta bazı illerde hissedilen kısa süreli sarsıntılar, "Deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme getirdi. Halk, depremin ne zaman gerçekleştiğini ve büyüklüğünü araştırıyor. İşte merak edilen detaylar ve ilk bilgiler haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ (25 ŞUBAT 2026)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 25 Şubat 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor.

Ülke genelinde kurulu yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi kısa sürede tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuna duyuruluyor. Kandilli ve AFAD'ın güncel "Son Depremler" listeleri, hem vatandaşlar hem de uzmanlar için güvenilir bilgi kaynakları arasında yer almaya devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (25 ŞUBAT 2026)

AFAD'ın 25 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi ayrıntılı veriler paylaşılıyor.

7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında veriler düzenli olarak güncellenirken, yetkililer sosyal medyada yer alan doğrulanmamış paylaşımların paniğe yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Vatandaşların yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiği vurgulanıyor.

25 ŞUBAT 2026 HİSSEDİLEN SARSINTI

25 Şubat'ta bazı bölgelerde hissedildiği belirtilen kısa süreli sarsıntı, yer yer tedirginliğe neden oldu. Halk, hissettikleri hareketlilik sonrası "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Sarsıntıyı hissedenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayımladığı son deprem kayıtlarını inceleyerek merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerine ulaşmaya çalıştı. Yetkililer ise resmî açıklamalar dışında yer alan bilgilerin teyit edilmeden paylaşılmaması gerektiğini hatırlattı.