SON DEPREMLER! 23 Şubat deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

23 Şubat'ta yaşandığı belirtilen kısa süreli sarsıntı, İstanbul'da deprem endişesini yeniden gündeme taşıdı. Bazı ilçelerde hissedildiği ifade edilen hareketlilik sonrası vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramak için resmi kaynaklara yöneldi. Güncel deprem verileri ve son kayıtlar yakından takip edilirken, gözler yetkili kurumlardan yapılacak açıklamalara çevrildi. Detaylar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ (23 ŞUBAT 2026)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 23 Şubat 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor.

Yurt genelinde konumlandırılan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor. Kandilli ve AFAD'ın güncel "Son Depremler" listeleri, hem vatandaşlar hem de uzmanlar için güvenilir başvuru kaynakları arasında yer almayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (23 ŞUBAT 2026)

AFAD'ın 23 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında veriler düzenli olarak güncellenirken, yetkililer sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış paylaşımların paniğe yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Vatandaşların yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiği özellikle vurgulanıyor.

23 ŞUBAT 2026 HİSSEDİLEN SARSINTI

23 Şubat günü bazı bölgelerde hissedildiği belirtilen kısa süreli sarsıntı, yer yer tedirginliğe neden oldu. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar, hissettikleri titreşimlerin ardından "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Sarsıntıyı hissettiklerini ifade edenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayımladığı son deprem kayıtlarını inceleyerek merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerine ulaşmaya çalıştı. Yetkililer ise resmî açıklamalar dışında yer alan bilgilerin teyit edilmeden paylaşılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.