SON DEPREMLER! 20 Şubat deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

20 Şubat'ta meydana geldiği ifade edilen sarsıntı, kentte deprem gündemini bir kez daha öne çıkardı. Gün içinde bazı ilçelerde hissedildiği belirtilen kısa süreli hareketlilik sonrası vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Güncel veriler ve son deprem kayıtları yakından incelenirken, kamuoyu resmi kurumlardan gelecek açıklamalara odaklandı. Konuya ilişkin tüm ayrıntılar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 20 Şubat 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülke genelinde konumlandırılan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuna duyuruluyor.

Kandilli'nin gelişmiş izleme altyapısı kapsamında mikro ölçekli ve düşük şiddetli sarsıntılar düzenli raporlar hâline getirilirken, Kandilli ve AFAD'ın güncel "Son Depremler" listeleri hem vatandaşlar hem de uzmanlar için güvenilir başvuru kaynakları arasında yer almayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 20 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saat gibi ayrıntılı bilgiler paylaşılıyor.

7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında deprem verileri düzenli olarak güncellenirken, yetkililer sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış paylaşımların paniğe neden olabileceğine dikkat çekiyor. Vatandaşların yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiği özellikle vurgulanıyor.

20 ŞUBAT 2026 HİSSEDİLEN SARSINTI

20 Şubat günü bazı bölgelerde hissedildiği belirtilen ani sarsıntılar, kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar, hissettikleri titreşimlerin ardından "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Sarsıntıyı hissettiklerini ifade edenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan güncel deprem kayıtlarını yakından takip ederek merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerine ulaşmaya çalıştı. Yetkililer ise resmî açıklamalar dışında yer alan bilgilerin teyit edilmeden paylaşılmaması gerektiğini hatırlatarak, güvenilir kaynakların esas alınması çağrısında bulundu.