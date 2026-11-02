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SON DEPREMLER! 2 Kasım deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

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SON DEPREMLER! 2 Kasım deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
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2 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye genelinde deprem meydana gelip gelmediği vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gün içerisinde sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu?”, “Deprem nerede oldu?” ve “Deprem kaç büyüklüğünde?” sorularına yanıt arıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde hissedildiği öne sürülen sarsıntıların ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtları araştırılıyor.

Türkiye genelinde meydana gelen son sarsıntılara ilişkin gelişmeler, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel deprem listelerinde yer alan sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati merak ediliyor. Peki, bugün deprem mi oldu, en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte 2 Kasım 2026 Pazartesi son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün güncel son depremler listesi, Türkiye genelinde yaşanan sismik hareketliliği takip eden vatandaşların araştırdığı konular arasında bulunuyor. 2 Kasım 2026 Pazartesi günü meydana gelen sarsıntıların hangi bölgelerde kaydedildiği ve büyüklüklerinin kaç olduğu merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı listede depremlerin gerçekleştiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilere ulaşılabiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılara ilişkin güncel bilgileri öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Gün içerisinde kaydedilen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği AFAD'ın resmi kayıtları üzerinden incelenebiliyor. Farklı bölgelerde sarsıntı hissedildiğine yönelik iddiaların ardından vatandaşlar, AFAD'ın güncel deprem listesinde yeni bir kayıt bulunup bulunmadığını kontrol ediyor.

2 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ DEPREM Mİ OLDU?

2 Kasım 2026 Pazartesi günü sarsıntı hissettiğini düşünen vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu?”, “Deprem nerede meydana geldi?” ve “Deprem kaç büyüklüğündeydi?” sorularına yanıt arıyor. Türkiye genelinde kaydedilen son sarsıntıların hangi bölgede meydana geldiği, büyüklüğü ve derinliği merak konusu oluyor. Gün içerisinde yaşanan depremlere ilişkin güncel bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı resmi deprem listeleri üzerinden takip edilebiliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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