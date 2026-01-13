SON DEPREMLER! 13 Ocak deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

13 Ocak sabahı hissedilen sarsıntı, deprem endişesini yeniden gündeme taşıdı. Vatandaşlar depremin ne zaman meydana geldiğini, büyüklüğünü ve merkez üssünü öğrenmek için güncel deprem verilerine odaklandı. Son gelişmeler haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 13 Ocak Salı itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeyi sürdürüyor. Yurt geneline yayılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş izleme altyapısıyla kayda alınan mikro ölçekli titreşimler düzenli raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından güncellenen "Son Depremler" sayfaları vatandaşlara hızlı, doğru ve güvenilir bilgi sunuyor. Bu veriler, uzmanların sismik değerlendirmelerinde de temel referans kaynakları arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 13 Ocak Salı tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin ayrıntılar yer alıyor. Yılın her günü 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler anlık olarak erişime açılıyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşıma giren doğrulanmamış paylaşımların paniğe yol açabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.

13 OCAK 2026 SALI HİSSEDİLEN SARSINTI

13 Ocak Salı günü sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği öne sürülen sarsıntılar, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşların dile getirdiği hafif titreşimler, "deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Sarsıntıyı hissettiğini belirten vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağına dair net bilgilere ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan resmî deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin güncellenmesiyle tablo netleşirken, yetkililer her zamanki gibi yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.